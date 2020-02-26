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21 февраля основателю абхазской письменности и литературы, народному поэту Абхазии Дмитрию Гулиа исполнилось бы 146 лет.

В эти дни в республике проходят мероприятия, посвященные патриарху абхазской литературы. Так, в день рождения Дмитрия Иосифовича у его памятника состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие учащиеся общеобразовательных школ столицы, члены Союза писателей, представители общественности, Парламента и Правительства РА.

В Государственном мемориальном доме-музее народного поэта состоялся вечер памяти, посвященный великому просветителю, на открытии которого директор Дома-музея Светлана Корсая приветствовала гостей: «Мы всегда рады видеть вас в нашем музее. На вечере памяти школьники прочтут стихотворения, а также выступят с песнями и танцами».

Затем состоялся круглый стол, посвященный проблемам Государственного мемориального Дома-музея имени Д.Гулиа и его перспективам.

Номер: 16Выпуск: 3894Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс