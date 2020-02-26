С ЗАБОТОЙ О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Общее дело

В научно-культурном центре Ю.Н. Воронова при АГУ состоялось обсуждение проблемы охраны памятников историко-культурного наследия в Абхазии, в котором приняли активное участие депутат Парламента РА Алхас Джинджолия, замминистра культуры Батал Кобахия, представители силовых ведомств, а также граждане, обеспокоенные складывающейся ситуацией.

В качестве примеров грабительской деятельности были рассмотрены известные случаи незаконных раскопок в разных районах Абхазии. Отдельное внимание археологи обратили на один из интереснейших и значимых памятников Закавказья – главную крепость апсилов Цабал, на территории которой в очередной раз обнаружены грабительские шурфы.

Председатель центра Ю.Н. Воронова доктор исторических наук РАН, профессор О.Х. Бгажба обратился к собравшимся с предложением защитить данный памятник археологии и архитектуры в кратчайшие сроки, обозначив возможные пути для реализации поставленных задач в рамках государственной программы. «Известия о посещении крепости «черными археологами» поступают к нам не в первый раз. Эта проблема носит массовый характер для республики и угрожает полным уничтожением могильников и остатков поселений древних предков абхазского народа. Мы все должны понимать, что в свое время историческая и археологическая наука стали тем фундаментом, благодаря которому сегодня можно говорить о собственной государственности и праве на самоопределение», – сказал он.

Вопрос сохранения крепости Цабал не ограничивается одной проблемой «черной археологии». Губительным фактором для любого памятника древности выступает элементарное отсутствие внимания со стороны человека. В силу своей удаленности от городских центров многочисленные древнеабхазские крепости и храмы остаются забытыми, и Цабал – яркий тому пример. Сегодня этот памятник периода поздней античности и раннего средневековья полностью зарос лесом. Огромные деревья, выросшие на стенах, год за годом своими корнями и весом разрушают его. Редкие попытки освободить крепость от лесного плена предпринимаются простыми гражданами, однако положительные результаты носят лишь временный характер. Работа в этом направлении возможна только при поддержке и заинтересованности со стороны государства.

Замминистра культуры Батал Кобахия рассказал о проделанной работе по охране памятников историко-культурного наследия Абхазии. Главным щитом, по его мнению, должна выступать законодательная база и обозначения заповедных зон для рассматриваемых памятников. Однако все присутствующие сошлись в едином мнении, что принятие тех или иных законов бывает слишком затянуто, и к моменту их утверждения значительная часть памятников и артефактов может быть навсегда утеряна.

Для решения сложившейся непростой ситуации депутат Парламента Алхас Джинджолия предложил научному сообществу разработать проект по сохранению крепости Цабал и прилегающих к ее территории памятников и передать на рассмотрение в Народное Собрание РА.

Среди первостепенных задач были выделены следующие: пересмотр границы Цебельдинского заповедника; возведение нового ограждения вокруг крепости Цабал с установленными предупредительными табличками; осуществление охранной деятельности на месте и систематические выезды представителей научного сообщества на объект; расчистка территории крепости от растительности; консервация некоторых архитектурных элементов. По мнению А.Джинджолия, всегда есть шанс найти тот или иной путь решения вопросов в рамках законодательства.

Итогом встречи стало решение о создании рабочей группы для подготовки указанного проекта, разработка которого начнется в ближайшее время.

Справка

Цабал, или Цибилиум, находится в одноименном селе Цебельде, является главной крепостью из тринадцати известных крепостей исторической Апсилии. В VI-VIII вв. эти крепости располагались вдоль перевального пути на Северный Кавказ и охраняли одно из ответвлений Великого шелкового пути.

Систематическое исследование цебельдинских некрополей началось в 60-х годах XX в. под руководством первого профессионального абхазского археолога М.М. Трапш. С ним участвовали и в разное время проводили раскопки Ю.Н. Воронов, Г.К. Шамба, О.Х. Бгажба, М.М. Гунба и др.

Исследование крепости Цабал и его окрестностей, начатое цебельдинской экспедицией под руководством Ю.Н. Воронова, было остановлено начавшейся грузино-абхазской войной 1992-1993 гг. и с тех пор не возобновлялось. Колоссальная работа (раскопана большая часть крепости с башнями и постройками, более 500 захоронений апсилов), проделанная этой экспедицией, в данный момент поглощена густым лесом.

Еще в советское время на базе цебельдинских памятников был создан Цебельдинский историко-архитектурный заповедник, который впоследствии объединил 163 памятника как культурного, так и природного наследия. Еще в 2004 г. Первым Президентом Абхазии В.Г.Ардзинба был подписан Указ «Об утверждении списка государственных историко-архитектурных, археологических и историко-культурных заповедников Республики Абхазия». Среди них – 25 заповедников, включая цебельдинский.

Под контролем заповедника находятся памятники археологии и истории, расположенные в районе с. Цебельда, в том числе палеолитическая пещерная стоянка Апианча, грот Хупын-ипшаха эпохи верхнего палеолита и неолита, Шакуранские водопады и одноименная пещера; комплекс памятников природы и истории с. Азанта (озеро, дольмены III тыс. до н.э., поселение эпохи бронзы) и др.

Д. СЧАСТНЫЙ, сотрудник Абгосмузея,

Ш.КАЙТАН, Д.АВИДЗБА, младшие научные сотрудники АбИГИ

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: Д. СЧАСТНЫЙ, сотрудник Абгосмузея, Ш.КАЙТАН, Д.АВИДЗБА, младшие научные сотрудники АбИГИ