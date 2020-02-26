СПОРТ

С 19 по 23 февраля в г. Армавире прошло отборочное лично-командное первенство Южного Федерального округа РФ по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет ( 2006-2007 г.р.). В турнире приняли участие более 300 сильнейших юных спортсменов из восьми регионов Юга России (Республика Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области и г. Севастополь). В первенстве приняли участие и спортсмены из Абхазии – воспитанники секции дзюдо Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума. В весовой категории свыше 73 кг, одержав три победы и уступив лишь в схватке за выход в финал, 3-е место занял Варельджян Эрик. Симонова Лорена, выступавшая в весовой категории до 44 кг, одержав две победы, уступила в схватках за выход в финал и за третье место. Тренирует спортсменов Андрей Погосов.

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту