СПОРТ

Спортсмен из Абхазии Анри Аршба в составе сборной России одержал очередную победу в Санкт-Петербурге на международной матчевой встрече по боксу над соперником из Белоруссии Богданом Коробковым. Международный юношеский турнир в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 23 февраля. В нем принимали участие сильнейшие юные боксеры России, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Узбекистана.

Анри Аршба выступает в составе сборной России по боксу, его весовая категория – 57 килограммов.

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту