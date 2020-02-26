О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ НАШЕЙ РОДИНЫ

О дне сегодняшнем почему-то принято говорить: «Абхазия испытывает очередной панический кризис». Думается, что дело обстоит гораздо хуже. Так называемый кризис у нас не «очередной», а если можно так выразиться, «постоянно-долговременный», и отнюдь не только политический.

Весьма условно абхазский кризис можно разделить на политическую, экономическую и морально-нравственную составляющие. Причем столь тесно переплетённые и вытекающие одно из другого, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга, что порой трудно определить, где кончается одно и начинается другое. И вообще, это пока кризис или уже катастрофа?

По крайней мере, многие признаки катастрофы, а не кризиса уже налицо. И весьма показательным в этом плане является наше отношение к самому институту государственной власти, к самим понятиям «государство», «государственность». Невольно возникает ощущение, что за долгие годы нахождения под внешним управлением в качестве части другого государственного образования в абхазском самосознании выработалось отношение к государству как к нечто чужому и враждебному, от которого «сам бог велел» по возможности урывать как можно больше, ничего не давая взамен, отношения с которым следует выстраивать на основе обмана и неуважения. И подобные принципы мы перенесли уже к собственному абхазскому государству, от которого тоже стараемся лишь получать «по максимуму», не утруждая себя исполнением обязанностей и соблюдением законов.

Отсюда полнейший приоритет личных интересов над государственными во всех слоях абхазского общества – снизу доверху; отсюда торжество идеи личного обогащения над всеми другими; отсюда стремление привести во власть «своего» человека любыми методами, руководствуясь иллюзией, что он создаст режим «наибольшего благоприятствования» опять же для повышения уровня личного благополучия за счёт государства.

Не будем углубляться в анализ причин столь плачевной ситуации – их великое множество. Одно лишь перечисление заняло бы слишком много времени. Но на одну из них, и весьма, на мой взгляд, существенную, хотелось бы обратить особое внимание, я говорю о несовершенстве государственного управления и необходимости коренной его реорганизации...

Из множества дефицитов наше общество больше всего страдает от дефицита человеческого ресурса – дефицита яркой личности человека-творца, человека-созидателя в лице руководителя, управленца, в полной мере обладающего вышеозначенными качествами; способного, а главное – желающего осуществлять радикальные реформы во всех сферах жизни абхазского общества.

Потребность в таком управлении, причём потребность острая, обусловлена в том числе и нашим национальным менталитетом, и той исторической ситуацией, и всеми сегодняшними обстоятельствами, в которых оказалась Абхазия. Имеется в виду и раскол в обществе, и тяжелейшее социально-экономическое положение, и духовная деградация, и то, что вышеперечисленные процессы усугубляются с каждым днём. Всё это и вызывает необходимость реорганизации всей системы управления.

Основными направлениями реорганизации системы управления должны стать поиски новой модели государственной власти, ориентированной на организацию структур управления, способной к быстрому и эффективному реагированию на политические, экономические и социальные перемены, контролирование жизненно важных процессов. Здесь необходимы будут разработка, создание и внедрение более демократичных механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование обратной связи «власть – общество», «государство – народ», что будет соответствовать принципам функционирования абхазской государственности, близкой по духу, именно абхазским народным традициям и устоям.

(Окончание в следующем номере)

П.Б. АЛАН, профессор АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: П.Б. АЛАН, профессор АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА