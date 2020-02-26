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Черное море. «Гости»

Эсминец военно-морских сил США «Росс» вошел в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

Эсминец оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис». Его постоянное место базирования – военно-морская база Рота в Испании.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. Это позволяет конвенция Монтрё. Последний раз эсминец «Росс» заходил в юго-западную часть акватории Черного моря в декабре прошлого года.

Как сообщает сайт ВМС США, эсминец «Росс» вошел в Черное море для «обеспечения безопасности и повышения региональной стабильности. Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Данные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства».

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заявили, что корабли российского Черноморского флота начали отслеживать действия эсминца.

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: РИА Новости