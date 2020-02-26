Страницы истории Отечественной войны народа Абхазии

БЗЫПСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ

Бой 25 августа 1992 года

Закан Алексеевич АГРБА – один из лидеров национально-освободительной борьбы абхазского народа 60-80-х годов ХХ века. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он был председателем сельсовета села Бзыпты Гагрского района, сегодня является председателем Совета старейшин этого села. Надеемся, что его воспоминания о днях войны, факты и люди дополнят военную научно-публицистическую литературу – золотой фонд Летописи грузино-абхазской войны под девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Тбилисская верхушка во главе с Эдуардом Шеварднадзе, конечно, сознательно решила захватить чужую для нее территорию – Абхазию. И армия Госсовета Грузии молниеносно была направлена на захват нашей Родины – Апсны.

Что же нам – абхазам, аборигенам этой страны, оставалось делать, кроме как взять в руки оружие и пойти защищать свою древнейшую, священную землю, переданную нам, тысячелетиями оберегаемую многими поколениями наших предков.

О грузино-абхазской войне 1992-1993 годов написано очень много хроник, воспоминаний, научно-публицистической, художественной литературы. Но в данном материале речь пойдёт о том Бзыпском военно-оборонительном рубеже, где не было никаких военных формирований.

Что же побудило меня писать об этом?

В СМИ стала появляться информация о том, что якобы 25 августа 1992 года в бою на горе Мамзышьхе была допущена ошибка. Более того, ежегодно, накануне Дня Победы, журналисты информируют о том, как была организована операция по освобождению от врага Гагрского района, показывают эпизоды различных военных действий. Всё это, безусловно, необходимо. Операция проводилась под командованием военных стратегов, профессионалов Сергея Платоновича Дбар и Мухамеда Ситбеевича Килба.

Действительно, операция по освобождению Гагрского района была поразительна: с 1 октября по 6 октября 1992 года враг был разбит. Однако, на мой взгляд, материалов о том, какая «волшебная палочка» в течение 56 дней, т.е. с 14 августа по 1 октября, удерживала и даже не позволяла врагу прорвать хотя бы один метр фронтовой полосы от реки Дзбаарта (Гнилушка) с. Алахадзы до поселка Арасадзыхь села Бзыпты. Ведь враг был вооружен до зубов современным оружием, а ополченцы – гладкоствольными ружьями и всевозможными самодельными взрывчатками из бутылок или из банок. А на единственной БМП, захваченной нами, была сооружена деревянная балка в виде ствола, имитирующая его «боеспособность» для устрашения грузинских оккупантов Гагры. На ней работал бесстрашный боец Виктор Шершелия. На Бзыпском военном рубеже враг нёс и людские потери.

Забегая вперед, отмечу, 8 августа 2008 года в газете «Гагрский вестник», № 30 и № 31, была опубликована моя статья «25 августа 1992 года», где были приведены конкретные примеры и факты того, что происходило на Бзыпском военном рубеже еще до начала операции по освобождению Гагры. Названная статья и некоторые другие материалы в 2011 году были включены в книгу «Золотой памятник Абхазии – Бзыпта». Автор книги – не знающая усталости, профессиональная журналистка Екатерина Бебия.

В связи с этим считаю нужным писать более подробно, конкретно о том, какие задачи стояли перед Бзыпской сельской администрацией с начала военных действий, т.е. с 14 августа 1992 года.

В тот день, когда десант оккупантов высадился в районе Цандрипша (тогда Гантиади), в селе Бзыпте были созваны члены малого и большого советов села и определены неотложные, краткосрочные, конкретные задачи. Перечислю их:

а) любыми путями не допустить провокаций и исключить панику в среде сельчан;

б) сгруппировать бзыпских ополченцев и отправить в район военно-боевой фронтовой полосы местность «Красный крест», которая расположена между сёлами Колхида и Бзыпта, в местечке Ацангуыгура, чтобы удержать главную автомобильную трассу Гагра – Сухум;

в) принять все возможные срочные меры, чтобы получить оружие, ибо молодые добровольцы собирались вокруг одного ствола: т.е. один держал гладкоствольное ружье, а 4 – 5 человек шли за ним с цалдами, топорами, чтобы в случае гибели первого взять его оружие и идти вперед;

г) держать под особым контролем сванско-грузинскую часть молодежи, проживающую на территории нашего села Бзыпты, которая и до военных действий вливалась в ряды грузинских подразделений «Мхедриони», дислоцированных в городе Гагре. Мы вели категорично-строжайшие переговоры с их родителями, пригласив их на заседание Совета села Бзыпты;

д) заслонить бетонными кубами и другими всевозможными заградительными сооружениями главную шоссейную трассу в районе Ацангуыгура, а также все подъездные дороги и тропы к обширной территории села Бзыпта, в том числе к входу в ущелье реки Бзыбь;

е) срочно вернуть домашний скот Гагрского района с перевалов: Аибга, Каджарха, Ашта, Бамбей-иашта, Арбаа, Кутыршвара, Мамзышьха, Цвхун, Зоу, чтобы лишить врага мясо-молочных продуктов в случае возможного захвата им скота в горах;

ж) организовать круглосуточную охрану более 25 стратегических хозяйственно-промышленных объектов, их склады, которые в те годы дислоцировались на территории села Бзыпты, и были подведомственны нашей администрации;

з) организовать бесперебойное питание в селе Бзыпте более тысячи беженцев и добровольцев из братских республик Северного Кавказа, которые шли к нам через горные перевалы Главного Кавказского хребта по извилистым тропам долин Ауадхары, по ауадхарско-рицинско-бзыпскому шоссе.

Все намеченные на постоянных заседаниях Совета села Бзыпты задачи были направлены на главнейшую стратегическую цель – не допустить вторжения и прохождения врага по одной из главных трасс нашей республики: Гагра – Сухум. Не менее важной задачей было не дать возможности врагу захватить тропы и дорогу, поднимавшуюся из Гагры на гору Мамзышьха и ведущую к перевалу Цвхун.

(Продолжение в следующем номере)

Закан АГРБА, май 2015 года – январь 2020 года, село Бзыпта Гагрского района

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: Закан АГРБА, май 2015 года – январь 2020 года, село Бзыпта Гагрского района