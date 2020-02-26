РУСДРАМ ЗАВЕРШИЛ ОТБОР ЮНЫХ АКТЕРОВ

Кастинг в детскую театральную студию Русского театра драмы имени Искандера завершился. Об этом сообщил информагентству Спутник-Абхазия руководитель студии, актер театра Джамбул Жордания.

По его словам, в этом году было много желающих поступить в детскую студию РусДРАМа. Пришли более 50 детей, из которых будут отобраны только 15.

«Кастинг завершился, теперь мы должны решить, кого мы возьмем в театральную студию, а отберем мы тех, кто будет более подготовлен», – сказал Д.Жордания. После отбора начнутся занятия в студии. Ведущие актеры РусДРАМа будут обучать детей актерскому мастерству, сценической речи, пластическим движениям и танцам. По завершении обучения детям будут вручены сертификаты об окончании театральной студии РусДРАМа.

Детская театральная студия работает в Русском театре драмы имени Искандера с 2019 года. В первом кастинге участвовали 50 детей, из них были отобраны 17. Занятия в детской студии проводили ведущие актеры РусДРАМа во главе с заслуженным артистом Абхазии Джамбулом Жордания. По завершении обучения первый выпуск детской театральной студии РусДРАМа показал отчетный спектакль «Муха-Цокотуха».

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия