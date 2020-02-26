ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛА О ВОЗМОЖНОЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

Здоровье – прежде всего

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса.

«Использование слова «пандемический» в настоящий момент противоречит фактам, но ситуация должна внушать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии», – говорится в заявлении главы ВОЗ в Twitter организации.

Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что универсального подхода в борьбе с коронавирусом нет, и каждая страна должна оценивать риски, исходя из собственного контекста.

В Абхазии до 7 марта действуют ограничительные меры по въезду в республику для граждан Таджикистана, Узбекистана, Китая, Северной Кореи и Киргизии из-за вспышки коронавируса.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. За последние сутки умер 71 человек.

В Южной Корее число подхвативших вирус увеличилось на 60 человек – до 893 пациентов.

Всего в мире заразились 80096 человек, из них 2699 погибли, свыше 27,4 тысячи выздоровели.

Китайские специалисты разработали вакцину, которая «показывает иммунитет» к коронавирусу. Однако необходимо еще время для новых экспериментов и доработки вакцины.

В Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний США заявили о планах этой весной начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Препарат разработали совместно с американской фармацевтической компанией.

Новый вирус распространился в 31 стране, больше всего заболевших, помимо КНР, в Южной Корее, Японии и Италии.

Европейские фондовые индексы упали до минимума с 2016 года из-за влияния вируса на туристический рынок и продажу предметов роскоши, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, за сутки 500 самых богатых людей мира потеряли около 139 миллиардов долларов из-за коронавируса. Больше всех потеряли гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос. Они лишились по 4,8 миллиарда долларов каждый.

В Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020) из-за коронавируса. Вместо ежегодной выставки японская Sony, китайские Huawei и Honor представили свои новинки онлайн.

В Италии отменяют выставки, презентации, показы и другие события. Закрылся даже миланский «Ла Скала», а также театры, музеи, библиотеки, галереи.

Всего в Италии коронавирусом заразились по меньшей мере 229 человек, семеро скончались.

В Японии власти готовы закрыть школы, если количество заразившихся увеличится. Большинство пациентов находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится на карантине в порту Иокогамы. На борту судна находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. Стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Семерых россиян, прибывших с Diamond Princess, поместили на карантин во владивостокскую инфекционную больницу, где у них взяли анализы на наличие коронавируса. На прошлой неделе восьмерых россиян привезли из Японии в Казань и поместили на карантин в республиканскую больницу.

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия