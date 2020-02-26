В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба встретился с членами рабочей группы по разработке нового законопроекта о едином социальном налоге.

Открывая встречу, В.Бганба сказал, что аппаратом Правительства разработан проект документа, который следует обсудить и отправить на согласование в профильные ведомства. По мнению В.Бганба, «новый единый социальный налог должен улучшить инструменты исполнения государственных обязательств в сфере пенсионного и социального обеспечения, реализации государственной политики по поддержке инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, реализации политики в сфере репатриации». По его словам, разработка нового законопроекта обусловлена необходимостью изменения действующей системы администрирования и расходования средств, поступающих в качестве обязательных социальных платежей от налогоплательщиков.

Согласно обсуждаемому проекту предполагается: уменьшить налоговую нагрузку с 20% до 18% для организаций; отменить отчисления от заработной платы работников (в настоящее время 1%); оплату единого соцналога осуществлять не на разные счета нескольких фондов, а на один счёт единовременно. Законопроект предусматривает выравнивание условий налогообложения между государственными и частными организациями за счет устранения действующих льгот по обложению социальными налогами работников государственных организаций.

В.Бганба поручил внести в документ соответствующие поправки с учётом того, что законопроект должен гарантированно повысить качество реализации госпрограмм в области пенсионного и социального обеспечения граждан, оказания медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и организации санаторно-курортного обслуживания инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс