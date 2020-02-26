НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СКУЛЬПТУРУ ТАЧКУМА

Пострадавшую от рук вандалов скульптуру Тачкума на набережной Сухума начали восстанавливать, сообщает сайт Администрации Сухума.

Скульптура была повреждена два года назад: вандалы разбили механизм подачи воды и сдвинули скульптуру с места. Автор работы художник и скульптор Архип Лабахуа сам вскрыл поврежденный механизм, и специалисты пришли к выводу, что Тачкума придется демонтировать, чтобы устранить неполадку.

Кроме того, была проведена инспекция малых скульптур по всему городу, которые были повреждены вандалами. Были осмотрены скульптура Пингвина, где с книги ранее исчезло перо, а так же памятники репрессированным и Саиде Делба. Все повреждения были устранены.

Реставрации также подлежит и мозаичное панно, расположенное на фасадной части здания АО «Сухумприбор», которому почти 50 лет. Как сообщил главный художник столицы Тимур Кайтан, решено его восстановить. Сын художника, создателя мозаичного панно, Игорь Радченко сохранил смальту, с которой работал еще его отец. Ее планируется использовать для реставрации.

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия