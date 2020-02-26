ТАМЫШ: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава советского народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, День Победы остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и светлым праздником. Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта Великая Победа. К сожалению, ветеранов этой войны остаётся всё меньше и меньше. В годы Великой Отечественной войны из Абхазии призвали более 55 тысяч человек, 17,5 тысячи из них погибли. В Абхазии было 16 военных госпиталей, через которые прошли до 80 тысяч солдат, но некоторые из них умерли и здесь похоронены.

Только из села Тамыша Очамчырского района ушли на фронт ВОВ свыше 180 человек и 70 из них не вернулись домой. Об их подвигах помнят и рассказывают их дети, внуки и близкие друзья-односельчане.

В июне 1941 года Варлам Алексеевич Габлиа встал на защиту своей Родины. Боевое крещение получил в ожесточённых боях за станицу Русскую, где был ранен. После выздоровления он снова в боевой части, откуда его направляют в полковую школу младшего командного состава. В 1942-1943 годах В.Габлиа участвует в боях на Северном Кавказе и Кубани. В сражении под городом Керчь получил несколько ранений. После госпиталя был зачислен в 83-ю бригаду Черноморского флота. Командир расчёта Варлам Габлиа участвовал в десантных операциях по освобождению Днестровского лимана, Бессарабии, а затем – в изгнании немецких фашистов из восточной Европы, принимал активное участие в боях за освобождение Варны, Бургаса, Будапешта, Галацы и Констанцы.

Боевой командир Варлам Габлиа особо проявил себя в последние месяцы войны, в ожесточённых боях на берегах Дуная. Только за один день его боевой расчёт потопил более двух десятков десантных лодок и уничтожил пять танков противника.

За героизм и мужество в боях за город Эстергом Варламу Алексеевичу Габлиа Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года было присвоено звание Героя Советского Союза. А за отвагу и героизм, проявленные в боях за Родину, он также был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и многими медалями.

После войны он возвращается в родное село Тамыш, где работает председателем правления Тамышского сельпо. Герой войны скончался 30 декабря 1981 года.

Владимир (Ладико) Несторович Ануа родился в 1921 году в селе Тамыше. Учился в сельской средней школе, затем в Сухумском агрономическом техникуме. Однако война внесла коррективы в его дальнейшую биографию. В 1941 году его призвали в Красную Армию. В августе 1943 года в боях на Украине был ранен и попал в госпиталь. После выздоровления вернулся в свою часть. За мужество и отвагу он был награждён орденом Красного Знамени. В мае 1944 года его дивизию перебросили в Прибалтику. Там он служил в полковой разведке. Однажды его разведгруппа наткнулась на фашистов. Вступив в неравный бой, советские разведчики сумели уничтожить их, расчистили дорогу и дали возможность наступающим войскам почти без потерь освободить город Шауляй. Все разведчики, в том числе и тамышец Ладико Ануа, были награждены орденами Отечественной войны I степени.

Предстояло ему выполнить ещё одно ответственное задание – освободить город Паневежис, опорный пункт немцев, прикрывавший путь из Прибалтики в Восточную Пруссию. Снова перед разведчиками была поставлена задача: перед началом штурма провести операцию на окраине города. Утром 22 июня 1944 года два друга-разведчика – В.Ануа и В.Шульпо ушли в разведку, и внезапно их окружили фашисты. Завязался бой, который длился два часа. Как потом выяснилось, эти два смельчака воевали с 25 немцами. Враги были уничтожены, одного взяли в плен. На следующий день в полевой газете «Сын Отечества» появилась статья «Двое против двадцати пяти». За эту операцию оба разведчика были награждены орденами Славы III степени. За следующие боевые операции Ладико Ануа был награждён орденами Красной Звезды и 11 медалями. Свой боевой путь он закончил на берегу Балтийского моря.

В своё родное село Тамыш Владимир Ануа вернулся лишь в сентябре 1947 года. Не выпячивая свои заслуги перед Отечеством и не требуя никаких льгот, он начал трудиться в родном колхозе, а после реорганизации колхоза – в Тамышском эфирномасличном совхозе-заводе.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов вражеские войска сожгли его дом и все хозяйственные строения. Выжив в аду Второй мировой войны, Ладико Ануа остался без крова, и опять попал на войну. Он помогал абхазским бойцам, которые вели ожесточённые бои в поселке Ануаа-рху.

После войны дом был восстановлен. А в 2006 году по ходатайству Абхазского республиканского Совета ветеранов войны и труда руководство страны выделило Владимиру Несторовичу в кредит трактор Т-45. Ветеран двух войн в том же году вырастил неплохой урожай кукурузы и овощей. В 2010 году В.Н.Ануа ушёл из жизни.

Сандро Иосифович Квициниа перед войной работал начальником тамышского узла связи. В 1941г. добровольно ушёл в Красную армию и был назначен начальником политотдела десантных войск Закавказского военного округа. Часто выступал перед личным составом дивизии. Сохранились тезисы его пламенных выступлений и письма с фронта. Пропал без вести. И только в апреле 1967 года его родственники получили извещение из архива Министерства обороны СССР: «По данным учёта безвозвратных потерь 10-й гвардейской бригады заместитель командира роты по политической части лейтенант Квициниа Александр Иосифович убит в бою 10 мая 1943 года и похоронен на станции Крым Краснодарского края».

Илья Кадырович Маландзиа, окончив Тамышскую школу, в 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Прошёл военную подготовку в радиоучилище, а затем и в офицерском училище. Воевал в составе 414-й артиллерийской бригады 19-й армии командиром радиовзвода. Участвовал в боях за освобождение Кавказа, Румынии, Венгрии, Болгарии, Австрии. С 1945 по 1947 год работал начальником Дома офицеров Пловдивского гарнизона в Болгарии. Награждён орденом Красной звезды и многими боевыми медалями и знаками почёта.

Мамия Алясович Шурдулава из Тамыша был призван в июле 1942 года. Участвовал в боях на Северном Кавказе и Первом Украинском фронте. Сержант М.Шурдулава, командир стрелкового отделения 246-й дивизии награждён орденом Красной звезды, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За Победу над Германией». В августе 1944 года был тяжело ранен в бою в область головы. От смерти его спасла каска. Долго лежал он среди трупов погибших солдат. В это время командование направило похоронку его родителям. Однако во время захоронения трупов обнаружили, что он жив. До конца войны оставалось восемь месяцев. После выписки из госпиталя в июне 1945 года вернулся в родное село.

Шалико Камшышович Гогиа в 1942 году был курсантом Тбилисского пехотного училища. Вскоре вместе с другими курсантами принял бой с немецкими захватчиками на перевалах Кавказа. Командовал миномётным взводом. За проявленное мужество и героизм при высадке десанта на Малой Земле под Новороссийском лейтенант Ш.Гогиа был награждён орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. В мае 1943 года он получил тяжёлое ранение, долго лежал в госпиталях.

Шаликуа Дзукович Зантария в 1939 году был призван в Красную Армию. Начало Великой Отечественной войны застало его в Латвии. В один из дней его мать Гулиша Чичериа всё утро ходила радостная – получила с фронта весточку от сына: «Не беспокойся, мама, скоро разобьём фашистов, и я вернусь с победой». Радовались его сестра Валя и младший брат Шота. А в обед к ней пришли несколько человек из сельсовета. Они были подавлены, не знали куда девать взгляды: «Пришла на твоего Шаликуа похоронка». «Да нет же. Вот письмо от него, он жив-здоров», – твердила несчастная мать… Увы, похоронка не обманула.

Какой главный урок миру дала Вторая мировая война, и смог ли мир им воспользоваться? Ответить на этот вопрос сложно и тяжело, так как, к большому сожалению, многие не извлекли никаких уроков из этого зверского «изобретения» рода человеческого – войны. Мы видим, что происходит в мире, что происходило в Абхазии. Многие не поняли, что самое ценное на земле – это человеческая жизнь, которую уносят вооружённые конфликты и войны. Для Абхазии эта боль очень остра, так как раны прошедшей войны ещё не зажили. Сегодня многие политики пытаются использовать насилие для решения своих проблем, многие государства проявляют агрессию для удовлетворения своих политических амбиций.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ