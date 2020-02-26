27 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ И СМИ АБХАЗИИ

Республиканская национальная газета «Апсны» имеет большую и солидную историю. Все годы существования она стремилась отражать на своих страницах чаяния народа, заботилась о сохранении и развитии абхазского языка. У истоков газеты стоял великий наш патриарх Дмитрий Гулиа. Он и другие талантливые журналисты той поры отдавали печатному органу много времени и труда, чтобы она соответствовала своему предназначению. Много было сделано и для того, чтобы газета не была закрыта в 50-х годах, чего отчаянно хотели добиться грузинские националисты.

Газета изначально называлась «Апсны», затем «Апсны Капш», а не так давно вернулась к первоначальному названию «Апсны».

Я, пишущая эти строки, большую часть своей более полувековой трудовой деятельности занималась набором текстов для газеты «Апсны». Это было время, когда мы работали на больших линотипных машинах. А сейчас, с появлением компьютеров, эта работа облегчена в процессе издания газеты.

За годы моей работы в типографии газету редактировали Руфет Бутба, Сергей Квициния, Борис Тужба, Владимир Капба, Энвер Ажиба, а публиковались в ней прекрасные журналисты Владимир Чуаз, Шалва Басария, Александр Тария, Шалико Камкия, Георгий Жанаа, Георгий Нараскуа, Хута Джопуа, Валико Тания, Владимир Шларба и многие другие. Их материалы всегда были безукоризненные и вызывали интерес. А многие наши известные абхазские писатели и поэты свой творческий путь начинали со страниц газеты «Апсны».

Бывало, мы сутками не выходили из типографии, потому что в советское время ежедневную правительственную газету нужно было выпускать вовремя – к определенному утреннему часу. Газета являлась органом Абхазского обкома партии, Верховного Совета и Совета Министров.

Газета не переставала выходить и в дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Она печаталась на базе Гудаутской типографии.

В 2019 году газете «Апсны» исполнилось 100 лет! Но…

Правительство не сочло нужным торжественно отметить эту дату – вековой юбилей – и отделалось несколькими строчками поздравления, которые были опубликованы в газете. Сама редакция выпустила к 100-летнему юбилею праздничный номер, то есть в цветном исполнении, но оплатить её сама не смогла, и республиканская типография, которая печатала тираж (в газетной типографии в цвете печатать нет возможности), простила редакции долг.

Кроме того, правительство обещало к юбилею оснастить газету современными компьютерами, но журналисты ждут их по сей день.

Непонятно и то, почему сегодня газета «Апсны» (впрочем, как и другая правительственная газета «Республика Абхазия»), учредителем которой является Кабинет Министров, финансируется через Госуправление РА по энергетике, транспорту и связи, и ему она сдаёт свои годовые отчеты.

Действительно, почему всё это так? Почему такое отношение к национальной газете? Не всегда же ей исполняется 100 лет! Создается впечатление, что в правительстве нет никого, кто курирует прессу. Это отношение негативно отражается и на моральном состоянии коллектива газеты. Поэтому я считаю, что о газете должны заботиться чиновники, знающие, что означают для государства средства массовой информации.

А газета «Апсны» – это часть истории Абхазии, притом достаточно значительная, и её нельзя потерять, забыть.

Некоторые говорят: ну, отмечали же 80-летие, 90-летие, 95-летие газеты «Апсны», и ничего страшного, что сейчас не смогли. Такой подход неверный. Сто лет есть сто лет! Можно и иначе сказать: век есть век! Возможно, ещё не поздно отметить такой юбилей газеты, издающейся все это время на абхазском языке… Тем более, что дата её рождения – дата выхода в свет первого номера «Апсны», а это произошло 27 февраля 101 год назад – стал Днём национальной печати. И ежегодно в этот день журналисты всех СМИ Абхазии торжественно отмечают свой профессиональный праздник. И я, имеющая прямое отношение к изданию национальной прессы, не могла сегодня, вспоминая историю абхазской республиканской газеты, не сказать и о том, что меня волнует. Я думаю, не омрачила этим праздник журналистов, а, наоборот, поддержала их – с желанием помочь им решить их проблемы, в том числе финансовые (отдельная тема – размеры их заработной платы).

Конечно, я поздравляю всех работников средств массовой информации нашей республики с Днем печати, желаю им больших творческих свершений, здоровья и благополучия!

Фируза ЧАМАГУА-КАПБА, сотрудница газетной типографии, заслуженная работница культуры Республики Абхазия

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: обществоАвтор: Фируза ЧАМАГУА-КАПБА, сотрудница газетной типографии, заслуженная работница культуры Республики Абхазия