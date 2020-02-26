ОБРАЩЕНИЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РА АДГУРА АРДЗИНБА

Кандидат в президенты РА Адгур Ардзинба обратился к Спикеру Народного Собрания – Парламента РА Валерию Кварчия, председателю Верховного суда Манане Делба, председателю ЦИК Тамазу Гогия, подчеркнув важность установления единых для всех правил определения победителя на президентских выборах до начала голосования.

В обращении говорится:

«Повторные выборы президента Республики Абхазия назначены на 22 марта, фактически до дня голосования осталось меньше месяца. Нет сомнения, что эти выборы станут значимым событием в новейшей истории нашей страны, и я считаю, что мы все, включая наших политических оппонентов, должны сделать все от нас зависящее, чтобы избирательный процесс прошел в спокойной и уважительной обстановке.

Вместе с тем в настоящее время остается открытым вопрос о применении статьи 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» в связи с ее неоднозначной трактовкой, что в том числе стало одной из причин острого политического кризиса января 2020 года.

Во избежание повторения подобного сценария считаю крайне важным установить единые для всех правила определения победителя на президентских выборах до начала голосования. Соответственно прошу проинформировать предвыборные штабы и общественность о своей позиции по указанному вопросу.

Настоящим заявляю о своей полной поддержке любого решения, которое будет принято на основе консенсуса Народного Собрания – Парламента РА, Верховного суда РА и Центральной избирательной комиссии РА. Вне зависимости от исхода голосования, в случае победы любого из кандидатов в соответствии с законом обязуюсь в одностороннем порядке не совершать действий, направленных на дестабилизацию политической обстановки, или любым другим образом оспаривать итоги выборов и решение Центральной избирательной комиссии РА.

Нам не нужна победа, добытая в кабинетах с помощью кулуарных договоренностей и распределения кресел и портфелей либо на уличных площадях посредством митингов и демонстраций. 22 марта народ Абхазии сделает свой выбор и, каким бы он ни был, я и моя команда с ним согласимся».

Номер: 17Выпуск: 3895Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс