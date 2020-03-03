ИСКУШЕНИЕ НАЖИВОЙ

Мошенничество: будьте бдительны!

Социальные сети в Абхазии в последние дни пестрят одинаковыми картинками, друзья и знакомые зазывают друг друга поучаствовать в финансовой пирамиде, которая принесет «гарантированную» прибыль.

Сегодня в республике очередной «финансовый бум». Самые популярные социальные сети буквально забиты призывами пользователей присоединиться к финансовой пирамиде и быстро «разбогатеть». В комплекте с рекламой идет схема перевернутой пирамиды с именами участников.

Многие «игроки» с уверенностью заявляют, что это беспроигрышный вариант, а главное – «быстрый и надежный» способ заработать деньги.

«Фишка» в том, что дивиденды получает участник, находящийся на верхушке пирамиды, только если соберется 15 человек, которые вложили от 500 до 2400 рублей. Сумма обговаривается отдельно. Участников вносят в специальный список и распределяют по разноцветным столбикам в пирамиде.

По мере пополнения рядов «акционеров» пирамиды они продвигаются вперед по таблице, их цель – добраться до верхушки и заполнить весь список из 15 человек. Точно при своих останется только первый игрок, другим придется «попотеть», заманивая все новых и новых участников.

Экономист из Сухума Милена Адзинба подробно изучила новую для Абхазии финансовую пирамиду и пришла к выводу, что просуществует этот проект недолго. Возможно, осталась всего пара дней до его развала, так как проигравших в пирамиде с каждым часом становится гораздо больше, чем победителей. «В одной пирамиде принимает участие 15 человек. Соответственно, выигрывает в ней один человек, а остальные 14 ждут своей очереди. Предположим, если в Абхазии будет сто победителей, то, по моим подсчетам, общая сумма вложенных в пирамиду средств составит 3 миллиона 360 тысяч рублей, а проигравших будет 1 тысяча 400 человек»,– сказала Адзинба. Она также подчеркнула, что авторы проекта умалчивают о том, что каждому последующему участнику нужно будет привлечь других людей для того, чтобы вернуть свои деньги. С каждым разом это становится все сложнее и сложнее. По ее наблюдениям, в этой пирамиде участвуют не только жители Абхазии, но и граждане многих других стран, что говорит о масштабах негативных последствий в будущем.

Еще одна проблема для республики – это отсутствие законодательной базы, регулирующей подобные финансовые проявления. Никто не будет нести ответственность за потери вложений тысяч человек.

Доктор экономических наук Заур Шалашаа рассказал, что подобная пирамида была популярна, как ни странно, в конце 1980-х годов и продержалась около года.

«Честно говоря, я слышал о финансовой пирамиде, которая популярна сейчас, но я не вникал в подробности. Могу рассказать о подобном явлении еще в довоенной Абхазии, которая называлась «Игра по письму». Один человек находил семь, так скажем, жертв и договаривался об этой игре. Он отправлял им конверты с деньгами – по 100, 50 или 25 рублей. Начинался денежный круговорот. Тогда я успел не только вернуть свои деньги, но даже получил сверх потраченной суммы, хотя не всем так повезло», – поделился З.Шалашаа. Он рассказал, что в тот период в пирамиду втянулось много молодежи.

Когда речь заходит о финансовой пирамиде, пожалуй, первым делом в памяти всплывает крупнейшая в истории России финансовая пирамида «МММ», организованная Сергеем Мавроди. Она действовала в начале 1990-х. По разным оценкам, в ее деятельности участвовало от 2 до 15 миллионов вкладчиков. По официальной версии следствия, граждане в общей сложности потеряли около 110 миллионов долларов после того, как пирамида рухнула. Были и те, кто покончил жизнь самоубийством, безвозвратно потеряв деньги.

По материалам информагентства Спутник-Абхазия

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: обществоАвтор: По материалам информагентства Спутник-Абхазия