Страницы истории Отечественной войны народа Абхазии

БЗЫПСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ

Бой 25 августа 1992 года

(Продолжение. Начало в №17, 18)

После того, как мы заняли эти горные высотки и перевалы, вражеский вертолёт-«крокодил» больше не подлетал. Но в одной из вылазок погиб Бганба Сафер Рауфович. На перевале Бомбей-иашта был взят в плен один из знатоков наших горных местностей – проводник грузинской армии Шота Цария, который громко кричал, что он один справится с 25-ю абхазами. Захватили предателя Юрий Айба, Анзор Агрба, Капитон Дзяпшба, Василий Барцыц. А группа бесстрашного бойца Джонджика Тванба занималась минированием этих горных местностей на случай подхода сюда врага.

Не могу не сказать, что члены Совета села Бзыпской администрации постоянно были рядом, принимали активное участие во всех мероприятиях. Это: Джыр Хыгуович Чыкубар, Григорий Чагуович Ашхаруа, Борис Камыгуович Беиа, Григорий Константинович Хагуш, Гаррик Григорьевич Кетия, Анатолий (Тония) Маджитович Агрба, Виктор Владимирович Барцыц, Алыкьса Шьаакирович Псардия, Расим Джансыхуович Бганба, Людвиг Хаджаратович Хагуш, Михаил Ситович Шамба, Леонтий Масытович Кокоскерия, Василий Падонович Габлия, Леонид Хуатхуатович Габлия, Михаил Михайлович Конджария и другие.

К нашему счастью, возглавить штаб Бзыпского оборонительного рубежа и фронт приехал кадровый офицер, стратег-профессионал Сергей Платонович Дбар, комиссаром штаба стал Лева Борисович Гицба – один из активнейших участников национально-освободительной борьбы абхазского народа 60 – 80-х годов ХХ века.

Держать всё грузинское население нашего села под особым контролем было архиважным вопросом, и начальник Бзыпского отдела милиции Вячеслав Агрба со своими сотрудниками и активистами села неустанно следили за всеми действиями бывших переселенцев из Грузии.

Однажды это уже произошло с помощью добровольцев-конфедератов, удалось изъять у грузин-сельчан 8 автоматов и один пулемёт. Было ясно, что местное грузинско-сванское население готовилось влиться в ряды грузинской армии. Немалая часть из грузинско-сванской молодежи нашего села вливалась и в «Мхедриони». То есть враг был не только за линией фронтовой полосы, в городе Гагре, но и внутри среди нас, в селе Бзыпте, где, по неточным данным, грузин и сванов проживало более четырех тысяч человек.

Вот в такой обстановке действовал Бзыпский оборонительный рубеж.

Очень трудно переоценить важность стойкости односельчан-бзыпчан. До начала военных действий на территории села Бзыпты проживало более 12 тысяч человек, функционировало более 25 организаций и предприятий, оно имело статус «промышленного центра» Гагрского района. Трудно мне сейчас передать словами то, какие неимоверные усилия нам приходилось прилагать, чтобы остановить мародёров, не допустить полного разграбления имущества и оборудования бзыпских промышленных объектов. И, надо прямо сказать, не всегда у нас это получалось.

Хочу остановиться на эпизоде того же боя 25 августа 1992 года, под горой Мамзышха, в местечке Дзыхьча села Бзыпты.

На второй же день после прихода военного профессионала С.П. Дбар на Бзыпский оборонительный рубеж и фронт он выехал на линию фронта и в Бзыпское ущелье. Он, можно сказать, очень удивился, что врагу, до зубов вооруженному, противостоят абхазские ополченцы без всяких военных формирований, и враг более 50 дней не может прорвать линию фронта, занять бзыпско-рицинскую трассу.

В тот же день Сергей Платонович пригласил в штаб кабардинца-конфедерата Ибрагима Яганова (Маан) и меня. Здесь, в штабе, расположенном в здании Бзыпской средней школы № 1, я впервые увидел военного стратега, афганца, командующего войсками Республики Абхазия Владимира Георгиевича Аршба.

– Надо проучить врага! Надо проучить врага! – дважды сказал Сергей Платонович Дбар. – Пропустить врага по трассе на гору Мамзышьха будет катастрофой. Рицинская трасса – это дорога жизни.

Тут же он поручил Ибрагиму Яганову собрать группу бойцов. (Позже Ибрагим ее и возглавил, она состояла в основном из кабардинцев-конфедератов). А мне С.Дбар поручил организовать разведку на территории 15-го километра трассы на гору Мамзышьха и организовать группу, которая должна подняться на участке между 10 – 11 километрами этой трассы и взорвать там дорогу.

24 августа 1992 года мы пригласили Анатолия Константиновича Бения и Лютика Урыскановича Барцыц и поручили провести «разведку» (без оружия), якобы, это поиск потерявшегося скота. Им уже к 25 августа надо было сообщить нам обо всём увиденном в стане врага, о его дислокации, оружии и т.д. Наша встреча с ними должна была состояться в 14.30, там где стояли четыре дуба – это выше посёлка Арасадзыхь. Проводниками группы бойцов Ибрагима Яганова стали Анатолий Маджитович Агрба, Динарик Хутович Дзадзба и я.

В 12 часов дня 25 августа 1992 года на трех автомашинах высокой проходимости мы поднялись к посёлку Арасадзыхь. Без шума, гуськом стали подниматься к «четырём дубам», где должны встретиться с «разведчиками». Не доходя 200 – 250 метров до «четырёх дубов» группа остановилась, а я пополз вперед. Время уже 15.00, наших всё нет! Через некоторое время ко мне поднялись Анатолий Агрба, Динарик Дзадзба и Ибрагим Яганов. Время 15.40, «разведчиков» нет! К нам поднялся еще Валерий Смыр. Он попросил отправить его в разведку. Мы возразили, пояснив, что только что ушёл Анатолий Агрба с такой же целью: узнать, что случилось с нашими «разведчиками». Время 16.20. Слышим грузинскую речь. В это время появился и Анатолий Агрба – ни с кем из наших «разведчиков» он не встретился. Понимаем, что с Анатолием Бения и Лютиком Барцыц что-то неладное случилось. (Позже выяснилось, что они попали в плен, затем были обменены). Анатолий сообщил, что когда подполз на расстояние в 30 – 40 метров к трассе, то услышал много грузинских голосов, гул моторов бронетехники.

(Окончание в следующем номере)

Закан АГРБА, май 2015 года – январь 2020 года, село Бзыпта Гагрского района

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: обществоАвтор: Закан АГРБА, май 2015 года – январь 2020 года, село Бзыпта Гагрского района