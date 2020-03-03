О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ НАШЕЙ РОДИНЫ

(Окончание. Начало в №17)

На нынешнем этапе возрождения, становления и развития абхазского государства наше общество должно пройти нелёгкий путь; главной движущей силой которого должен быть человек, самостоятельно и творчески мыслящий, человек-созидатель, вооруженный глубокими знаниями, в деятельности своей вносящий усовершенствования во все сферы жизни общества, умеющий ставить перед собой новые цели и задачи и успешно решать их во имя лучшего будущего нашей страны.

Успешность будущего Абхазии, её народа всецело зависит от развития и активизации творческих способностей народа, освоения им лучших достижений человечества...

Разумеется, в нынешней кризисной ситуации подобные рассуждения могут показаться несколько утопическими, по крайней мере, несвоевременными. Но мне представляется, что даже и при существующем положении вещей, в ситуации тотального экономического упадка, неуклонном росте социального неравенства, потери вектора общественного развития, упадка нравственных сил народа, слабости «политической элиты» для Абхазии всё же сохраняется возможность прорыва к значительному улучшению ситуации благодаря наличию в обществе интеллектуального потенциала, адаптационных возможностей населения и сохраняющейся нравственности поколений, основанной на верности абхазским традиционным ценностям.

Главное – суметь направить здоровые силы общества в правильное, созидательное русло посредством тщательного беспристрастного анализа уроков прошлого и недопущения негативного опыта в будущем.

При этом также следует внести определенные коррективы в общественное понимание термина «свобода», зачастую применяемого и используемого «не по назначению»... На мой взгляд, и к великому моему сожалению, понятие «свобода» мы истолковали для себя как вседозволенность и использовали это не как свободу созидать, а как свободу разрушать; как свободу не считаться ни с чем, кроме собственных интересов. Именно такое понимание свободы и привело наше общество на грань катастрофы. Воспользовавшись именно таким пониманием свободы, мы не только не смогли навести порядок в собственной стране, но и в собственной душе. Именно такое понимание свободы способствовало созданию системы управления, направленного на обслуживание не общенародных, а групповых интересов.

А при такой системе невозможно определить и оценить подлинный «коэффициент полезного действия» того или иного руководителя. Это как раз и устраивает «властителей новой волны», скрывающих от контроля и размеры достигнутых результатов, и ценность их и их последствия, и привязку их ко времени...

По-видимому, этим и обусловлено отсутствие какой либо «инициативы сверху» со стороны руководства не предлагается обществу для реализации никаких масштабных проектов, направленных на улучшение жизни в стране, как это, например, делается в Российской Федерации (имеются ввиду майские указы Путина, внесение изменений в Конституцию России и пр.).

Невольно напрашивается вывод, что наше руководство озабочено лишь стремлением усидеть в высоком кресле.

Если XIX и ХХ века были для абхазского общества временем поиска возможности обеспечения народа мерой добра и справедливости, то начало XXI века стало временем разрушения, точнее саморазрушения. Переход к так называемым «рыночным отношениям» исказил и облик страны, и народный характер, лишив многих людей стремления к самосовершенствованию, достижению согласия и гармонии в человеческих отношениях. Напротив, пышным цветом в людских душах выросли эгоизм, отчуждённость, корыстолюбие, жестокость. У большинства наших граждан просто не хватает сил жить просто и честно, искать новые пути к достойной жизни.

Преодоление этих разрушительных тенденций является сегодня главнейшей общественной потребностью. Пора, наконец, отказаться от порочной практики ожидания распределения незаработанных средств; пора, наконец, дать дорогу людям, адекватно воспринимающим действительность, озабоченным созиданием, а не стремлением к высокому статусу, престижной должности сомнительной популярности. К руководству страной должны прийти личности, обладающие высокой степенью самоуправления и свободы воли.

В Абхазии накопилось великое множество проблем. Некоторые достались нам еще из XIX века, многие пришли из советского периода, немалая часть – результат последних двух десятилетий. Мы стоим на пороге будущего, которое может оказаться очень опасным для Абхазии. И если дальше будут укореняться тенденции, которые мы наблюдаем сейчас, нас ожидает дальнейшая деградация на грани самоуничтожения.

Наша страна сегодня находится в стадии неопределенности и непредсказуемости. Причины этого в том, что после крушения СССР мы не присмотрелись должным образом к опыту соседних народов, толком не посоветовались сами с собой, не осознали до конца, какое место занимаем мы в мировой цивилизации. Всё это привело к неопределенности нашего общественного сознания, и явилось в конечном итоге одной из основополагающих причин наблюдаемого сегодня кризиса.

Необходимо осознать, что наше общество не представляет собой целостного социально-политического образования. В этих условиях нам как воздух необходима выработка и реализация единой, всесторонней, глубоко обдуманной общенародной концепции по преодолению кризисных явлений. Это должно стать нашей целью, это спасёт нашу страну, наш народ от угрозы самоуничтожения. На достижение этой цели должны быть сконцентрированы силы всего народа, это и есть объединение, о котором так много говорится везде и всюду...

Пришло время собирать камни...

П.Б. АЛАН, профессор АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: обществоАвтор: П.Б. АЛАН, профессор АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА