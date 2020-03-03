МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В рамках рабочего визита в ДНР войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты РА, глава Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Вадим Мироненко провел ряд запланированных встреч. Так, в музее при Буденовском отделении «Союза ветеранов Афганистана» ДНР состоялось награждение председателя МОО «Землячество Алании» ДНР Елены Александровны Баззаевой и активистов Межнациональной общественной организации «Землячество Алании» Натальи Кулик и Галины Караченцевой медалями «За Благотворительность и Милосердие».

Георгиевским крестом за оказание профессиональной медицинской помощи гражданам ДНР и служение народу ДНР был отмечен председатель Буденовского отделения «Союза ветеранов Афганистана» врач «скорой помощи» РКДД МЗ ДНР Николай Петрович Охрименко. Приятным сюрпризом для награжденных стало выступление Лейлы Кулумбеговой – автора-исполнителя из Республики Южная Осетия.

Затем делегация в составе войскового атамана ЧКВА В.Н.Мироненко, председателя союза казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий Владимира Шелеста и представителя Черноморского войска Абхазии в ДНР Константина Адактилоса, посетила Республиканский художественный музей.

Совместно с директором музея Надеждой Онищенко, войсковым атаманом В.Мироненко и председателем Русского общества Абхазии Романом Рязанцевым планируется открытие экспозиции национальных костюмов народов Абхазии, а также национальных костюмов Южной Осетии, которые в дар музею передаст Елена Баззаева. Презентация выставки намечена на 11 марта 2020 года.

Следующая встреча прошла в «Доме народного творчества и кино» г. Донецка. С его директором – Максимом Александровичем Романовским, обсудили показ фильма об участии добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Завершит показ фильма клип «Поле», посвященный одному из важнейших эпизодов войны, песня в исполнении Валерия Майромяна. Премьера фильма в ДНР состоится 12 марта 2020 года.

За проведение гуманитарных и благотворительных мероприятий, активное сотрудничество с Черноморским казачьим войском Абхазии и укрепление международных связей между ДНР и Абхазией войсковой атаман ЧКВА Вадим Николаевич Мироненко объявил благодарность помощнику депутата НС ДНР Оксане Грубальской.

Впереди новые планы и приятные встречи.

Пресс-служба казачества Абхазии

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба казачества Абхазии