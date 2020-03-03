ТКУАРЧАЛСКАЯ БОЛЬНИЦА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Медицина здоровье

Ткуарчал! О доблести этого Города-героя, отваге и мужестве жителей, сказано немало. Пережив блокаду в тяжелые годы войны 1992-1993гг., не сломавшись от Латской трагедии, город молча склонил голову перед памятью безвинно убиенных.

Здесь в то тяжелое время героически работала больница. Без преувеличения важным стратегическим объектом тогда стала районная больница, врачи которой самоотверженно, оперативно, а зачастую рискуя собственной жизнью, выполняли свой профессиональный долг, доказывая делом, что клятва Гиппократа для них не пустой звук. Сколько жизней спасли в стенах этой больницы?! И сегодня можно сказать, что она, как и сам город, отважно выстояла.

О современных реалиях, перспективах, планах и потребностях Ткуарчалской центральной районной больницы корреспонденту газеты «Республика Абхазия» рассказала главный врач Лали Гаргулия.

Она поведала о том, как проходит рабочий процесс в больнице, сказала, что медицинским обслуживанием населения одиннадцати сел района занимаются 20 врачей: «Два хирурга, два терапевта, три акушера-гинеколога, два стоматолога, два кардиолога, реаниматолог-анестезиолог, рентгенолог, ЛОР-врач, офтальмолог, нефролог и четыре педиатра. Среднего медперсонала 83 человека, а младшего – 35. В период вакцинации, медсестры из сел приезжают к нам в больницу, мы выдаем им вакцины, и они на местах проводят вакцинацию».

В Ткуарчале, как и на всей территории Абхазии, работают республиканские проекты. «При поддержке Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА реализуем программу бесплатной выдачи медикаментов инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. Кроме того, работает российская программа по льготному обеспечению населения препаратами. Так, больным сахарным диабетом и гипертонией, препараты выдаются бесплатно», – сказала главврач.

В Центральной районной больнице Ткуарчала регулярно проводятся как плановые, так и экстренные операции. «Мы проводим все полостные хирургические вмешательства, в том числе кесарево сечение в родильном отделении; в этом году их было два. Кстати, в текущем году у нас уже родилось 28 детишек», – сказала Лали Гаргулия. Она считает эту цифру хорошей, ведь многие роженицы для родоразрешения выезжают в другие города, а иногда и в Россию. По мнению Гаргулия, это связано с тем, что в Ткуарчале нет отделения второго этапа выхаживания. Но врачи нашли решение этой проблемы. «Деток, которые нуждаются во втором этапе выхаживания, мы переводим в Детскую республиканскую больницу», – сказала она.

Шесть лет назад из-за загрязненной воды жители Ткуарчала заболели дизентерией. Как сообщила Гагрулия, болезнь дает о себе знать и сегодня. «Тяжело переболевшие пациенты поступают к нам с жалобами на боли в животе, особенно это касается детей. Кстати, многие для лечения выезжали за пределы страны. Сейчас на месте загрязнения введены очистное сооружение и водозаборы. СЕС контролирует состояние воды. Такие случаи не должны повторяться», – заверила она.

С июня 2017 года Ткуарчалская ЦБР находится на реконструкции, по ее завершении больницу оснастят новым оборудованием, которое, по словам главврача, уже заказано. «Министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия лично все проконтролировал. Здание сдадут в эксплуатацию в марте текущего года. На первом этаже будет акушеро-гинекологическое отделение. На втором этаже разместятся хирургическое, терапевтическое, детское (которого раньше не было) отделения, а также амбулаторно-поликлиническая служба, приемный покой и аптека».

Как во всех медучреждениях страны, в Ткварчалской ЦРБ нехватка кадров.

Однако есть и обнадеживающий факт. Как сообщила Лали Гаргулия, в этом году после окончания учебы в России в родной город вернулась и трудоустроилась в ЦРБ врач-педиатр. «Врачи у нас в основном со стажем. Но нам также нужны молодые специалисты. Надеемся, что когда отремонтированное здание будет полностью введено в эксплуатацию, кадры подтянуться».

Так наша беседа плавно перешла к проблемам ЦРБ. А их, как оказалось, несколько. «Основная проблема в том, что мы работаем в «режиме ремонта». Вся поликлиника, лаборатория, приемный покой расположены в одном здании. Это доставляет определенные неудобства. У нас три машины скорой помощи, две из которых исчерпали срок эксплуатации, но нам обещали выделить одну новую. Еще одна немаловажная проблема – это отсутствие столовой. Пациенты сами обеспечивают себя питанием. Но и эта проблема должна разрешиться. В новом здании мы планируем столовую комнату. И еще нам нужна прачечная. Все насущные вопросы мы уже обсудили в Министерстве здравоохранения и соцобеспечения, нашли понимание», – так нашу беседу подытожила Лали Гаргулия.

Хочется верить, что больница и впредь будет держать планку, заданную в далеких 1992-1993 гг.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА