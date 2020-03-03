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03.03.2020
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
РОССИЯ ОТПРАВИТ В АБХАЗИЮ ВРАЧЕЙ И ТЕПЛОВИЗОРЫ
Российский Минздрав и Роспотребнадзор помогут усилить санитарно-карантинные посты на границах Абхазии для противодействия распространению коронавируса.
В республике будут подготовлены медицинские учреждения, куда будут помещать под карантин тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. В случае выявления заболевших, стационарная помощь будет им оказываться в двух больницах страны.
Кроме того, во всех медицинских учреждениях Абхазии вводится карантин по сезонным вирусным инфекциям, который закрывает доступ в них посторонним лицам, сообщили в Минздраве.
Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2020 года.
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия