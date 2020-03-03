РОССИЯ ОТПРАВИТ В АБХАЗИЮ ВРАЧЕЙ И ТЕПЛОВИЗОРЫ

Российский Минздрав и Роспотребнадзор помогут усилить санитарно-карантинные посты на границах Абхазии для противодействия распространению коронавируса.

В республике будут подготовлены медицинские учреждения, куда будут помещать под карантин тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. В случае выявления заболевших, стационарная помощь будет им оказываться в двух больницах страны.

Кроме того, во всех медицинских учреждениях Абхазии вводится карантин по сезонным вирусным инфекциям, который закрывает доступ в них посторонним лицам, сообщили в Минздраве.

Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2020 года.

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия