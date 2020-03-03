ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В Абхазии создан межведомственный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в состав которого вошли представители Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, МЧС РА, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Абхазии.

Первым пунктом в плане мероприятий межведомственного штаба станет усиление санитарно-карантинных постов на границах Абхазии с Грузией и Россией при поддержке российского Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

Бригада медиков санитарно-карантинного поста, который действует на границе по реке Ингур, во время карантина продолжит работу в усиленном режиме. Аналогичный санитарно-карантинный пост будет создан и на границе с РФ по реке Псоу. Необходимое оборудование будет поставлено в республику в ближайшее время. Министерство здравоохранения и социального обеспечения обратилось за оказанием необходимой помощи в противодействии распространению коронавирусной инфекции к международным организациям: ВОЗ, ООН и Евросоюзу.

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия