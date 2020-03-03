ПРИОСТАНОВЛЕНА ВЫДАЧА ВИЗ

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Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл ряд рабочих встреч по вопросам предотвращения проникновения и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции COVID-2019.

На встрече с генпрокурором страны Адгуром Агрба, его заместителем, военным прокурором Русланом Тарба он обсудил реализацию Распоряжения, запрещающего въезд в Абхазию всем иностранцам (за исключением стран, с которыми Абхазия состоит в дипломатических отношениях). Приостанавливается выдача абхазских виз иностранцам. Было решено, что до 7 апреля на абхазо-грузинской и абхазо-российской границах будут работать сотрудники Государственной миграционной службы РА, Пограничного управления СГБ РА, Государственной службы охраны РА.

В.Бганба встретился также с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям РА. Участники совещания обсудили возможность установки мобильного госпиталя и подготовку учреждений к осуществлению необходимой диагностики. На данный момент профильными ведомствами с целью предупреждения угрозы коронавируса ведутся переговоры с международными организациями об оказании содействия в поставках средств индивидуальной защиты высокого класса.

В.Бганба отметил необходимость усиления карантинных мероприятий и контроля за исполнением ограничительных мер.

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс