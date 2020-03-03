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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об акцизах»
Статья 1
Внести в Закон Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года, № 163-с «Об акцизах» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 1994 г., № 2, ст. 57; 1996 г., № 6, ст. 83; 1997 г., № 7, ст. 18; 1998 г., № 8, ст. 45; 2004 г. № 21, ст. 16; 2007 г., № 27, ст. 6; газета «Республика Абхазия», № 26 (3203) от 13 мая 2015 г., № 5 (3745) от 24 января 2019 г.) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Объектом налогообложения является единица измерения или стоимость подакцизных товаров, реализуемых по отпускным ценам, включающим акциз.»;
2) в Приложении к Закону Республики Абхазия «Об акцизах»:
первую строку изложить в следующей редакции:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Табачные изделия 0,25 руб. за шт. 0,25 руб. за шт.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года
В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия
г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4932-с-VI
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия