ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об акцизах»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года, № 163-с «Об акцизах» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 1994 г., № 2, ст. 57; 1996 г., № 6, ст. 83; 1997 г., № 7, ст. 18; 1998 г., № 8, ст. 45; 2004 г. № 21, ст. 16; 2007 г., № 27, ст. 6; газета «Республика Абхазия», № 26 (3203) от 13 мая 2015 г., № 5 (3745) от 24 января 2019 г.) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Объектом налогообложения является единица измерения или стоимость подакцизных товаров, реализуемых по отпускным ценам, включающим акциз.»;

2) в Приложении к Закону Республики Абхазия «Об акцизах»:

первую строку изложить в следующей редакции:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. Табачные изделия 0,25 руб. за шт. 0,25 руб. за шт.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года

В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4932-с-VI

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия