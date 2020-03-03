Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О налоге на прибыль организаций»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года № 167-с «О налоге на прибыль организаций» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, № 6, ст. 85; № 7, ст. 29; № 8, ст. 41; № 10, ст. 59; № 12, ст. 7; № 14, ст. 19; № 14, ст. 101; № 20, ст. 10; газета «Республика Абхазия», № 82 (3405) от 4 августа 2016 года; №117 (3578) от 3 ноября 2017 года) изменение, изложив абзац второй пункта 7 статьи 2 в следующей редакции:

«В состав доходов от внереализационных операций включаются также суммы денежных средств, имущества (работ, услуг) или имущественных прав, полученных безвозмездно от других организаций и физических лиц (в т. ч. зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), при отсутствии совместной деятельности (за исключением имущества и имущественных прав, которые получены организацией в качестве вклада в уставной (складочный) капитал (фонд), а также денежных средств, полученных организацией безвозмездно и безвозвратно от ее учредителей (участников/акционеров).».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года

В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4931-с-VI

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия