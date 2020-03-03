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03.03.2020
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия
Статья 1
Продлить до 1 ноября 2020 года срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года
В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия
г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4930-c-VI
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия