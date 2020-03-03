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03.03.2020

Закон Республики Абхазия

О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия

Статья 1

Продлить до 1 ноября 2020 года срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года

В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4930-c-VI


Номер:  19
Выпуск:  3897
Рубрика:  политика
Автор:  В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия

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