ПРОТОКОЛ

о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.

Правительство Республики Абхазия и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

содействуя укреплению абхазо-российских отношений, принимая во внимание Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г. (далее – Соглашение), согласились о нижеследующем:

Статья 1

Дополнить статью 6 Соглашения абзацами следующего содержания: «Декларирование товаров, указанных в приложении № 4 к настоящему Соглашению и вывозимых: с территории Российской Федерации в Республику Абхазия, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации.

Временные таможенные декларации на товары, указанные в приложении № 4 к настоящему Соглашению, поданные в соответствии с Протоколом, утверждение которого предусмотрено абзацем вторым статьи 7 настоящего Соглашения на 2019 год, фактический вывоз из Российской Федерации в Республику Абхазия по которым не был произведен, читаются неподанными.».

Статья 2

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Стороны начинают временно применять положения Соглашения с учетом изменений, внесенных настоящим Протоколом, по истечении 30 дней со дня подписания настоящего Протокола.

Совершено в г.Санкт-Петербурге 07 июня 2019 г. в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Республики Абхазия

За Правительство Российской Федерации

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: За Правительство Республики Абхазия, За Правительство Российской Федерации