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03.03.2020

Закон Республики Абхазия

О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.

Ратифицировать Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г., подписанный в г. Санкт-Петербург 7 июня 2019 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года

В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4929-c-VI


Номер:  19
Выпуск:  3897
Рубрика:  политика
Автор:  В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия

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