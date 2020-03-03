Главная
03.03.2020
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.
Ратифицировать Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г., подписанный в г. Санкт-Петербург 7 июня 2019 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года
В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия
г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4929-c-VI
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия