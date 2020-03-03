Закон Республики Абхазия

О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.

Ратифицировать Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г., подписанный в г. Санкт-Петербург 7 июня 2019 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года

В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4929-c-VI

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия