ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года

Республика Абхазия и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь положениями статьи 11 Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия от 22 июня 2017 года,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Продлить до 31 декабря 2022 года срок действия Соглашения

между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года.

Статья 2

Настоящее Дополнительное соглашение временно применяется с 1 января 2020 года и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Дополнительное соглашение распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

Статья 3

Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Дополнительного соглашения, направив письменное уведомление другой Стороне. В этом случае настоящее Дополнительное соглашение прекратит своей действие через 30 дней с даты получения такого уведомления.

Совершено в г. Сочи 21 ноября 2019 г. в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

За Республику Абхазия

За Российскую Федерацию

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: За Республику Абхазия, За Российскую Федерацию