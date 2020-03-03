Закон Республики Абхазия

О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года

Ратифицировать Дополнительное соглашение к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года, подписанное в г. Сочи 21 ноября 2019 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года

В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4928-c-VI

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия