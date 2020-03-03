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Закон Республики Абхазия
О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года
Ратифицировать Дополнительное соглашение к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года, подписанное в г. Сочи 21 ноября 2019 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года
В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия
г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4928-c-VI
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, И.о. Президента Республики Абхазия