НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России и получающие российскую пенсию, вне зависимости от страны проживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

«Если ветеран является гражданином Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, коснутся ли выплаты тех, кто проживает не только в России но и в странах СНГ и других странах.

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы Президент России Владимир Путин подписал в феврале 2020 года. Указ предусматривает выплаты от 50 тысяч до 75 тысяч рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян.

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс