КОРРУПЦИЮ И НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ – В СТАТУС ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выборы-2020

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба на встрече с политсоветом партии «Апсны» и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии ответил на вопрос о борьбе с коррупцией:

«Есть мировая практика, когда работа ведется в двух параллельных направлениях. С одной стороны, это изменение законодательных норм, дающих предпосылки для коррупции. С другой стороны – жесткость правоохранительных мер. Коррупцию и незаконное обогащение надо возвести в статус преступлений, наносящих ущерб национальной безопасности. Тогда они переходят уже в поле деятельности Службы госбезопасности. А СГБ в этом плане необходимо поддержать, расширить ее полномочия, там уже есть достаточно соответствующей информации. Кстати, первую встречу я не просто так провел в СГБ. Считаю, что именно на нее надо возложить вопросы по борьбе с коррупцией и наркоторговлей. При этом в Парламенте можно создать постоянно действующую комиссию, которая будет заслушивать отчёты о проделанной в этом направлении работе всех профильных чиновников во главе с президентом. Конкретная задача должна быть поставлена и Генеральному прокурору. Сажать будут, не получится по-другому! Это то, чего не было 26 лет! У меня за годы работы есть определенные материалы, которые я передал в прокуратуру.

Приведу пример: что плохого в том, чтобы наши граждане все документы, справки, выписки из реестров получали в одном месте. Это уже давно сделано в России. Такой проект закона и вся модель работы подготовлена нами более двух лет назад. Тем не менее документ лежит, и кто тормозит, я тоже знаю. Но самая большая часть коррупционной составляющей у нас связана с финансовой помощью РФ».

А.Ардзинба рассказал ветеранам, как он собирается объединить общество, если победит на выборах: «Мне удавалось многих людей сажать за один стол, это гораздо проще, чем кажется. Прежде всего, надо делать все, чтобы объединить ветеранов, без объединения ветеранов я с трудом представляю, как можно объединить народ.

Но есть проблемы, которые должны решить и одна сторона, и другая. И у меня подход такой: ко мне, как к министру экономики, или в последующем, если народ поддержит, как к президенту, есть претензии личного характера? Нет, и не может быть! Тогда приходите и работайте на благо государства, становитесь рядом! Уверен, люди придут! У меня прекрасные отношения с костяком ветеранской организации «Абааш» и ПП «Амцахара», которую создавали не чужие мне люди. Главный принцип – справедливое и одинаковое отношение ко всем».

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс