ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю его дня рождения.

В поздравлении отмечен высокий вклад, профессионализм и преданность интересам государства, снискавшие Рустаму Нургалиевичу авторитет граждан Татарстана.

Исполняющий обязанности Президента Абхазии В.Бганба выразил уверенность в укреплении сложившихся дружественных отношений между двумя странами и пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия.

Номер: 19Выпуск: 3897Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс