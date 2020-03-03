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03.03.2020
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю его дня рождения.
В поздравлении отмечен высокий вклад, профессионализм и преданность интересам государства, снискавшие Рустаму Нургалиевичу авторитет граждан Татарстана.
Исполняющий обязанности Президента Абхазии В.Бганба выразил уверенность в укреплении сложившихся дружественных отношений между двумя странами и пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия.
Номер: 19
Выпуск: 3897
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс