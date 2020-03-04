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День Памяти Первого Президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба
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10 лет назад ушел из жизни основатель нашего современного государства Владислав Григорьевич Ардзинба. Сегодня по прошествии времени мы осознаем, что он – символ Победителя, беззаветно служившего своему народу.
Величайшей скорбью, глубочайшим горем наполнились сердца жителей Абхазии, когда пришло известие о смерти славного сына абхазского народа, Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Величайшее напряжение всех физических и духовных сил, тяжкий груз ответственности за судьбу своей Родины и народа, лишения и страдания, пережитые в суровые дни войны и послевоенного лихолетья, преждевременно остановили сердце человека, которому судьбой предназначено было стать лидером Абхазии в судьбоносные, переломные времена. И он с честью выдержал выпавшие на его долю испытания, приведя свой народ к свободе; свою Родину – к независимости.
Именно дух бесстрашного бойца, аналитический ум, непоколебимая воля и требовательность Верховного Главнокомандующего Владислава Ардзинба расставляли все точки над принимаемыми решениями военных операций. Не менее боевой порыв проявлял он и в сложных лабиринтах политических игр больших стран. Везде выходил победителем, так как знал: народ ему доверил судьбу Отечества.
Владислав Григорьевич Ардзинба завещал похоронить себя в родном селе Эшере, на берегу Гумисты – там, где проходила линия фронта; там, где погребены защитники Абхазии – его боевые друзья, поддерживающие своего Главнокомандующего в самые тяжкие для него дни и всегда чувствовавшие его помощь и поддержку.
Владислав Григорьевич Ардзинба завещал похоронить себя как простого солдата, со скромными воинскими почестями.
Номер: 20
Выпуск: 3898
Рубрика: политика
Автор: Из книги