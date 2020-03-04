НАБЛЮДАЕТСЯ ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания вышел из состояния комы, сообщил в Sputnik его представитель Ренат Карчаа.

«Наблюдается совершенно очевидная позитивная динамика. Поскольку кома была искусственной, медикаментозной, это было сделано для того, чтобы защитить его здоровье. Аслан Бжания вышел из комы, и его жизни ничего не угрожает», – подчеркнул он.

По словам Рената Карчаа, Аслан Бжания адекватно реагирует на все вопросы, но пока отвечает только кивками головы.

«Моторика, руки, ноги в движении. Накануне были спекуляции по поводу того, что у него инсульт, но, как вы понимаете, его нынешнее состояние сводит на нет эти все предположения и слухи», – рассказал Карчаа. Он добавил, что у врачей сдержанно оптимистические прогнозы по поводу дальнейшего лечения пациента.

Номер: 20Выпуск: 3898Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия