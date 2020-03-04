ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШТАБЫ ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТЫ

Штаб кандидата в президенты РА Адгура Ардзинба распространил заявление, в котором говорится: «В связи с тем, что кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован, предвыборные штабы кандидата в президенты Адгура Ардзинба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями.

Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья, возвращения в Абхазию и продолжения предвыборной кампании».

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Помощник кандидата в президенты РА Леонида Дзапшба по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба распространила заявление о приостановке работы предвыборных штабов.

В заявлении говорится: «В связи с тем, что кандидат в Президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован, предвыборные штабы кандидата в президенты Леонида Дзапшба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями.

Леонид Дзапшба желает Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья и продолжения предвыборной кампании».

Номер: 20Выпуск: 3898Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс