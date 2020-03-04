ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОВЕЛИ ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Депутаты Народного Собрания – Парламента РА собрались на экстренное заседание для обсуждения состояния здоровья кандидата в президенты РА, депутата Парламента Аслана Бжания и сложившейся в этой связи ситуации на площадках предвыборной кампании.

Спикер Парламента Валерий Кварчия сообщил последнюю информацию о состоянии кандидата в президенты: «Аслан Бжания прибыл вчера из Москвы в Сочи и уже должен был отправиться в Абхазию. За то время, что он находился на территории Российской Федерации, он чувствовал себя хорошо. Его состояние резко ухудшилось, когда он пересекал абхазскую границу. Было принято решение госпитализировать его в сочинскую больницу. Предварительный диагноз – инсульт. На момент поступления – артериальное давление: 50/20. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Дальше Аслана Георгиевича направили в Краснодар».

Кварчия сообщил, что парламентарии должны утвердить комиссию из четырех человек: «Нужно следить за состоянием здоровья, выяснить, в чем причина, в каком состоянии… и многое другое».

При этом председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия проинформировал: «Как врач хочу сказать, что наш Минздрав находится на связи с российскими медиками, все данные оцениваются и отслеживаются».

А.Джинджолия отметил, что иногда чрезмерное желание получить информацию мешает и создает путаницу: «Не поймите меня превратно, необходимо отправить туда Тамаза Цахнакия или другого специалиста. Это надо было сделать и в первый раз, когда Аслану Бжания стало плохо. Я неоднократно озвучивал предложение о создании структуры, которая бы отслеживала медицинские истории высшего руководства страны. Как депутат и руководитель одного из штабов, хочу сказать, что нас всех пугает и раздражает отсутствие информации. Но главное, не допустить кривотолков в отношении происходящих процессов, нужна открытость и достоверность информации. Давайте не будем забегать вперед и спешить с выводами».

Номер: 20Выпуск: 3898Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс