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04.03.2020
Номер: 20
Выпуск: 3898
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ВАЛЕРИЯ БГАНБА И РАШИДА НУРГАЛИЕВА
Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым в связи с экстренной госпитализацией кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента Аслана Бжания.
Валерий Бганба попросил Рашида Нургалиева оказать содействие российской стороной по линии Министерства здравоохранения, а также по линии правоохранительных органов РФ для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией А.Бжания.
Номер: 20
Выпуск: 3898
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс