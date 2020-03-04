СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ВАЛЕРИЯ БГАНБА И РАШИДА НУРГАЛИЕВА

Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым в связи с экстренной госпитализацией кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента Аслана Бжания.

Валерий Бганба попросил Рашида Нургалиева оказать содействие российской стороной по линии Министерства здравоохранения, а также по линии правоохранительных органов РФ для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией А.Бжания.

Номер: 20Выпуск: 3898Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс