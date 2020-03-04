ЧЛЕНЫ СОВБЕЗА ОБСУДИЛИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ АСЛАНА БЖАНИЯ

И.о. Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с членами Совета безопасности по вопросу госпитализации кандидата в президенты РА, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.

В работе совещания приняли участие: Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, председатель Службы государственной безопасности Зураб Маргания, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Рауль Смыр, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия, министр иностранных дел Даур Кове, исполняющий обязанности руководителя Администрации президента РА Дмитрий Шамба, заместитель секретаря Совета безопасности Рафаил Минджия.

Т.Цахнакия сообщил, что держит связь с руководством Краснодарской краевой клинической больницы №1.

Генеральному прокурору РА дано поручение незамедлительно направить в Российскую Федерацию сотрудников Следственного управления Генпрокуратуры для проведения доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Бжания.

Номер: 20Выпуск: 3898Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс