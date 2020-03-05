Это интересно

В нашей республике работает много северокорейцев. Они строят дома, ремонтируют здания, занимаются другими видами работ. Причем делают все качественно, быстро и… молчаливо с 9 до 21 часа. В Абхазии им нравится, как они сами говорят: здесь красивая природа, мягкий климат, много солнца и машин.

При общении с ними, чувствуется некая зажатость. Да, безусловно, языковой барьер играет роль, но воспитание своим руководством и обществом все-таки накладывает отпечаток на поведение северокорейцев как дома, так и за рубежом.

Юрий КУРАСКУА

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СТРАНА ЗАПРЕТОВ

Северную Корею нередко называют самым закрытым от внешнего мира государством. В силу ряда экономических и идеологических причин здесь существует ряд запретов, которые для современного цивилизованного общества представляются дикими. Тем не менее в этой стране они исполняются, поскольку нарушения могут привести к очень суровому наказанию – отправке в трудовой лагерь или даже смертной казни.

Страна контактирует в основном с Китаем. Но северокорейское руководство опасается, что даже при таких минимальных и строго регламентированных отношениях есть риск проникновения идей западной культуры. Поэтому в Северной Корее запрещены ее главные символы: синие джинсы, кока-кола и «Макдоналдс».

Причем ходить в нарядах из джинсовой ткани черного или коричневого цвета не возбраняется – отправиться в трудовой лагерь можно только за подобную одежду синего или голубого цвета. Такие джинсы разрешено носить только иностранцам. Но для посещения мемориалов и памятников им придется переодеться – охранники не пропустят нарушителей дресс-кодa.

Взамен «Макдоналдсов» в КНДР работают местные предприятия фаст-фуда с традиционной корейской едой типа квашеной капусты с красным перцем.

Северокорейским женщинам запрещено ездить... на велосипедах. Считается, что такое занятие противоречит нормам социалистической морали – поскольку представительницы прекрасного пола в обязательном порядке носят юбки, а не брюки, а крутя педали, слишком нескромно оголяют ноги.

Запрет действует с 1996 года, со времен Ким Чен Ира.

Причины лежат в области экономики. Согласно государственному законодательству, ходить на работу обязаны только мужчины. Женщины в основном занимаются торговлей на рынках (из-за этого в обычной северокорейской семье жена нередко зарабатывает в несколько раз больше мужа). Власти страны активно борются с рынками: ведь, во-первых, там могут продаваться неразрешенные товары типа радиоприемников со свободной настройкой, а во-вторых, независимая торговля порождает класс мелких предпринимателей, мешающих социалистическому пути развития.

В 2012 году пришедший к власти Ким Чен Ын отменил запрет своего отца – но через несколько месяцев ввел его заново. С января 2013 года для нарушительниц, разъезжающих на велосипедах, был установлен штраф до 5000 вон (стоимость двух килограммов риса), но главное – с возможностью конфискации велосипедов.

Торговки стараются проехать на рынки рано утром, когда полицейские еще не заступили на свои посты. Ну и, конечно, им на помощь приходит коррупция, характерная для правоохранительных органов любого государства

Внешний вид жителей страны подчинен строгим правилам. Существуют утвержденные на правительственном уровне 15 видов стрижки волос для мужчин и 18 – для женщин. Носить длинные волосы нельзя, так же как и красить их. Запрещена яркая губная помада, ногти следует коротко остригать, для них применяется только бесцветный лак.

Большинство северокорейских семейных пар имеют по одному ребенку – поскольку содержать детей для них слишком дорого. Поэтому в целях повышения рождаемости в стране введены запреты на аборты и на средства контрацепции.

Иностранцам запрещено общаться с местными жителями, исключая «экскурсоводов». Впрочем, сами северокорейские мужчины и женщины отнюдь не горят желанием разговаривать с представителями других государств, поскольку это чревато уголовным преследованием.

Нельзя фотографировать граждан страны (власти боятся, что такие фотографии послужат для изготовления фальшивых паспортов, и их владельцы получат возможность бежать за границу). Запрещено снимать объекты военного или государственного назначения, к которым причислены практически все крупные здания и сооружения. По сути разрешено фотографировать лишь памятники вождей или плакаты с их изображениями.

Также не следует называть страну Северной Кореей – для руководства данного государства это единственная Корея.

В настоящее время в КНДР насчитывается около четырех миллионов абонентов мобильной сети. Но местные сим-карты позволяют делать звонки только внутри страны, связь с другими государствами запрещена. Для иностранцев, наоборот, отсутствует возможность позвонить по внутренним линиям.

Северокорейский Интернет отгорожен от внешнего мира, хотя в данной «паутине» есть и торговые площадки, и даже клон официально запрещенной сети Facebook.

Все компьютеры в стране проходят процедуру обязательной регистрации. На них должна быть установлена местная операционная система. Она автоматически блокирует все сайты, не имеющие особой электронной подписи, и регулярно делает тайные скриншоты монитора. Пользователей систематически проверяют, отклонение от установленных правил строго наказывается. Известно, что в 2013 году 80 жителей Северной Кореи были приговорены к смертной казни за взлом операционной системы и несанкционированный просмотр южнокорейских сериалов; в 2014 году число казненных за такое же преступление составило 50 человек.

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА