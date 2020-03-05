В лечебно-профилактических учреждениях Абхазии вводится строгий карантин

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 14.03.2013 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учитывая эпидемиологические данные по выявлению больных Covid-19 в сопредельных государствах, и в связи с особой контагиозностью вирусных заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях РА приказом Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия вводится строгий карантин до 7 апреля 2020 года.

Приказ о карантине включает в себя более 18 пунктов, где содержатся все стандарты, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Карантин включает в себя целый ряд мер, в частности, всему медицинскому персоналу предписано использовать средства индивидуальной защиты постоянно при работе с больными, особенно в приемных отделениях на первичном приеме. Перед приемом и после приема пациента использовать средства дезинфекции рук.

Усилить использование ультрафиолетовых облучателей через каждые 2 часа в приемных отделениях и постоянное применение проточных рециркуляторов в местах массового посещения больных и сопровождающих лиц (в коридорах, приемных отделениях, перед лабораториями, кабинетами функциональных исследований).

Обеспечить особый санитарно-дезинфекционный режим в учреждениях: 3-кратная влажная обработка с применением дезинфектантов, дез. обработка ручек, поверхностей санитарно-гигиенических приборов дезинфицирующими средствами при вирусных инфекциях.

Строго ограничить доступ в ЛПУ родственников и посетителей, за исключением лиц, обслуживающих больных. Обязать всех лиц задействованных по уходу за больными носить средства индивидуальной защиты в постоянном режиме при нахождении в ЛПУ.

Допуск посторонних лиц в ЛПУ строго запретить. Приказом главных врачей по ЛПУ выделить ответственных лиц (под роспись) за исполнение настоящего пункта.

На базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ РА организовать обучение по забору проб на исследование по коронавирусной инфекции и т.д.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения РА А.З. Конджария.

Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА