Для помощи и профилактики

Здоровье

Приказом министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаза Цахнакия учреждена и начала свою работу круглосуточная горячая телефонная линия для населения по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в республике.

Любой желающий может позвонить в любое время дня и ночи по телефонам +7 840 226 44 52 и +7 840 226 49 55 и получить консультацию специалиста по любым вопросам, связанным с инфекцией коронавируса.

Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА