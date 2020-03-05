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05.03.2020
Номер: 21
Выпуск: 3899
Рубрика: общество
Автор: Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА
Для помощи и профилактики
Здоровье
Приказом министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаза Цахнакия учреждена и начала свою работу круглосуточная горячая телефонная линия для населения по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в республике.
Любой желающий может позвонить в любое время дня и ночи по телефонам +7 840 226 44 52 и +7 840 226 49 55 и получить консультацию специалиста по любым вопросам, связанным с инфекцией коронавируса.
Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА
Номер: 21
Выпуск: 3899
Рубрика: общество
Автор: Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА