ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ

Книга для чтения

Вышла новая книга профессора АГУ, заслуженного работника сельского хозяйства, науки, образования РА Патико Багратовича Алан.

В сборник вошли тексты, статьи и доклады автора, где показаны все периоды агропромышленного развития, от времен царской России, Советского Союза до современной Абхазии.

П.Алан скрупулезно показывает, как зарождалась эта отрасль у нас в республике, кто первый начал создавать необходимые комплексы, общества, товарищества, объединения.

В книге рассказывается, как была организована подготовка необходимых кадров и специалистов.

Для читателей будет интересно проследить весь исторический путь Абхазии, когда здесь производилась сельхозпродукция, которая могла не только обеспечить население, но и вывозить излишки за ее пределы, тем самым приносить доход в казну государства и поднимать его престиж.

Подробно автор говорит о причинах упадка нашего села и способах поднять его своими силами. Предлагается использовать для этого международный опыт, российскую помощь.

Автор говорит о возможностях индивидуального предпринимательства, о том, какие программы и технологии можно применять. Самое главное, подчеркивает автор, подходить к делу творчески, а не ставить цель зарабатывать деньги любым путем.

Книга П.Алан ценна еще и тем, что он подробно рассказывает об экономике Абхазии, в том числе и теневой, которая не дает республике подняться на необходимый уровень.

Книга будет интересна специалистам, студентам и населению, так как там есть история, советы, факты, предложения, как сделать Абхазию лучше.

Книга отпечатана в Сочинской типографии при поддержке Абхазского государственного университета и подготовлена к выпуску редактором, заслуженным работником сельского хозяйства РА Анатолием Арзаметовичем Сабуа.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА