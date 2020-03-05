ДВЕ ВОЙНЫ В СУДЬБЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Наступление весны и приближение мая ассоциируется у всех со всенародным праздником – Днем Великой Победы. Вот уже в 75-й раз приходит он к нам, все дальше отодвигая по времени день 9 мая 1945 года, когда по радио прозвучало сообщение о подписании в пригороде Берлина акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Так была поставлена точка в Великой Отечественной войне, длившейся для советского народа 1418 дней и ночей.

Проходят годы, десятилетия, но по-прежнему 9 Мая остается для нас, старых и молодых, проживших жизнь и только начинающих ее, со святым днем – днем благодарности отстоявшим свободу Родины и памяти павших на полях сражений. Эстафета памяти передается от поколения к поколению.

Представления о том, как жили люди в тяжкую пору испытаний Великой Отечественной войны, о чем они думали, что согревало их души, спасая от отчаяния, у меня по-новому сложились впечатления, кроме, разумеется, книг и кинофильмов, и от рассказа моей соседки Карины Айшян. Как и подавляющему большинству «детей войны», ей уже за 80, но память ее до мельчайших подробностей сохраняет картинки и эпизоды военной поры.

Карине исполнилось девять лет, когда семья в 1938 году из Еревана переехала в Абхазию в село Эшера. В годы войны девочка-подросток вместе со сверстниками продолжала ходить в школу. Поддерживала людей вера в неизбежность Победы над врагом, в то, что закончится когда-нибудь весь этот ужас и наступит ликующее время счастливой жизни, когда можно будет есть досыта, красиво одеваться, ходить в кино и библиотеки... Но это были лишь мечты, окруженные темным туманом. В 1941 году ее отец Вазген ушел на фронт, оставив супругу с четырьмя детьми…

Карина Айшян начала свой рассказ об отце так:

– Папу направили в 334-ю стрелковую дивизию в минометный дивизион наводчиком. Две недели знакомился с устройством своего орудия, учился им управлять. А в боевые действия вступил возле озера Волго в Калининской области. Уже начались морозы, озеро покрылось льдом. Пехота пошла напролом, но тонкий лед не выдержал, и люди стали проваливаться в воду. А тут еще вражеские самолеты начали бомбить. С противоположного, занятого немцами берега, где стояли то ли бани, то ли сараи, застучали пулеметы. Под шквальным огнем полк почти в полном составе пошел ко дну. Отец из своего миномета вдребезги разнес бани на той стороне озера. Перебравшись на другой берег, дивизион опять попал под авианалет. Отец рассказывал, что это была настоящая мясорубка: покосило и людей, и лошадей (орудия перевозили на конной тяге), разбило четыре миномета. На глазах у него убили политрука, да и самого задело осколком в шею. Кстати, это было его единственное ранение за всю войну.

Карина Вазгеновна задумалась… через минуту продолжила свой рассказ:

– Однажды в 1944 году, он тогда служил уже в автороте, вез снаряды в часть. С ним в кабине ехал старшина. Вдруг обстрел, рвутся снаряды. Ударил крупнокалиберный пулемет. Очередью прошило лобовое стекло, разнесло задний борт кузова, вслед «шла» автоматная очередь. Отец максимально пригнулся, а старшина не успел, в него попала пуля. Когда все затихло, отец приподнял голову и увидел, что старшина уже мертв. Что немаловажно, ни один патрон не попал в кузов. Приехав на базу отец на память взял себе автомат старшины и всю войну прошел с ним.

Под обстрелы и под бомбежку Вазген Айшян попадал еще не раз, видел страшные картины смерти, разрушенные города и села, терял боевых товарищей, рисковал жизнью. Он прошел всю войну. Куда только он не отправлялся, выполняя боевые задания. В Кенигсберге до него дошла весть о капитуляции фашистской Германии. А войну он закончил в городе Раушен на берегу Балтийского моря. А в 1946 году он вернулся в родную Эшеру. С собой он привез лишь тот самый автомат. «Этот автомат для отца был реликвией. Нам, детям, не разрешалось даже прикасаться к нему», – говорит Карина Вазгеновна.

– Тогда отцу казалось, что все позади, – продолжила свой рассказ Карина Вазгеновна. – Вот оно счастье! Страна освобождена от оккупантов. Теперь мир, порядок, советский труд и вечный май. Эх, как же он ошибался. Он и представить не мог, что ему придется пережить еще одну войну. Пусть не такую долгую, но не менее жестокую. Отечественная война народа Абхазии застала отца врасплох. Помню тот летний день. Светило яркое солнце, стояла удушливо-жаркая погода. Отец был в огороде, когда увидел как его сын (мой брат) вышел из дома с тем самым отцовским автоматом. Брат сообщил папе, что началась война, и он идет на фронт. Отец эту весть воспринял достойно, мужественно. В Эшере шли сильные бои, в связи с чем, нам пришлось покинуть родной дом. Ждали вестей от брата в Ереване. А после окончания войны мы сразу вернулись домой в Эшеру. Знаете почему отец считал себя счастливым человеком хоть на его долю выпало много испытаний? Потому, что приехав в родное село, нас встретил брат, живой и здоровый, а за пазухой держал он тот самый папин автомат. В Эшере мы жить не стали. Вернее негде было. От дома остался лишь забор.

Семья Айшян переехала в Сухум. У Карины есть дети, внуки и даже правнуки. «Я очень рада, что все задуманное отцом воплотилось в жизнь. Абхазия, ставшая ему второй родиной, свободная, независимая страна. Главное дело доверено молодому поколению – удержать победу и приумножить благополучие страны», – подытожила нашу беседу она.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА