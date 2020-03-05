КОГДА ВРЕМЯ ИДЕТ НА МИНУТЫ

8 МАРТА – ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ

Эмма Ивановна Таркил, и возникает знакомое лицо женщины, врача, матери, наставника. Ее путь в профессию был осознанным и выверенным, а иначе как стать тем самым доктором, которому доверяют самое дорогое – собственную жизнь и жизнь своих детей. Эмма Ивановна делится своими детскими воспоминаниями и рассказывает, что ее самыми любимыми забавами были игры в доктора, она лечила своих подружек, кукол, делала им уколы и перевязки. Собственно, в семье все предполагали, что она выберет себе именно такой путь, и никто не оспаривал это. Более того, родители всячески морально поддерживали желание дочери стать врачом и сделали все от себя зависящее, чтобы мечта дочери осуществилась. В словах моей собеседницы сквозила эта особая благодарность родителям за поддержку во всех ее начинаниях и пожеланиях. Сестра ее матери, родная тетя, была акушером-гинекологом, она предостерегала племянницу, чтобы девушка выбрала себе такое направление в медицине, которое было бы подальше от гинекологии. Опытный врач, она понимала, что эта профессия – одна из самых сложных и ответственных. Хотя нет, наверное, в медицине таких направлений, которые бы не были значимыми. Словом, именно такую специализацию, самую непростую, выбрала для себя Эмма Ивановна. Теперь, когда позади годы работы в любимой профессии, огромный профессиональный и жизненный опыт, Эмма Ивановна ни одной минуты не усомнилась в своем выборе. Вся ее осознанная жизнь, как принято говорить, трудовая деятельность, связана с гудаутским родильным домом. Первым домом в жизни сотен детишек, которые, появившись на свет, сразу попадают в заботливые руки врачей, медсестер, нянечек. Это уже потом, через некоторое время, их бережно и нежно отдадут в материнские руки. Ну, а первые минуты своей жизни юные граждане проводят в надежных и заботливых руках.

Ее путь в профессию начался с медицинского института, а перед этим была учеба в гудаутской абхазской средней школе, которую она завершила с отличными результатами, а вскоре стала студенткой Ужгородского медицинского института. Здесь произошла и судьбоносная встреча с однокурсником Владимиром Варичем, будущим мужем, коллегой, соратником, это с ним она прожила самые лучшие годы своего становления как врача. Два молодых специалиста вместе пришли в профессию, вместе набирались опыта, становились профессионалами своего дела. Владимир Варич, хирург районной больницы, провел сотни операций, спасая жизни, возвращая людям здоровье. Огромен его личный вклад, как и всех врачей-хирургов Гудаутского госпиталя в годы Отечественной войны народа Абхазии. Они не уходили сутками из операционных и делали порой невозможное в условиях продолжавшейся войны. Это благодаря их самоотверженной работе были спасены тысячи жизней доблестных защитников Апсны.

Не только в праздничные дни, но и в будни нужно уметь найти слова благодарности тем людям, кто посвящает свою жизнь появлению другой жизни. Я имею в виду врачей, тех людей, с кем каждый человек сталкивается в жизни не раз в силу различных обстоятельств. Но один такой раз бывает у каждого человека, когда происходит знакомство с врачом, который помогает познать новый, неизвестный и неизведанный мир. Эмма Таркил – врач-гинеколог с огромным профессиональным и жизненным опытом. Более 30 лет, с 1987 года, она возглавляет акушерско-гинекологическое отделение Гудаутской районной больницы. За эти годы это рабочее место стало ее вторым домом. Теперь, оглядываясь назад, она ни о чем не жалеет, ведь профессия, которую она выбрала, стала одной и на всю жизнь.

– Эти минуты, когда младенец и молодая мамочка, наконец, встречаются, стоят всех переживаний, без которых не обходится ни один день, – делится со мной Эмма Ивановна. – Конечно, мы переживаем всем отделением за каждую нашу пациентку. Прекрасно отдаем себе отчет в том, что от наших правильных шагов многое зависит, поэтому иногда и перестраховываемся.

С раннего детства она хотела стать врачом. Возможно, на девочку повлияла ее родная тетя, которая работала врачом-гинекологом, и часто рассказывала какие-то истории, связанные с ее профессиональными наблюдениями. Эти рассказы запали в душу девочке, и свое решение она стала претворять в жизнь. Задача была не из простых, но, как известно, сильные люди и не ставят себе маленьких задач. Годы учебы пролетели, как обычно бывает у студентов, незаметно, вот и долгожданный диплом на руках. С ним без долгих раздумий Эмма возвращается на родину. Раздумья, конечно, были, но верх взяло на тот период желание скорее увидеть свою семью, родителей, да и будущую работу она видела здесь, в Абхазии.

В 1980 году Эмма Ивановна начала работать в родильном доме города Гудауты. И когда зашла речь об этом периоде в ее биографии, она не могла не рассказать о тех замечательных людях, которые ее встретили и, как она считает, привели в профессию. Ставшие потом коллегами и подругами, в самом начале они были ее наставниками. Тамара Михайловна Матюшина, на тот период заведующая отделением, всю себя, свои знания, опыт, любовь к пациентам оставляла в больнице. Для нее не было выходных, праздничных дней, она никогда не говорила, что ее дежурство закончилось вчера. В любое время суток можно было позвонить и попросить совета, а в сложных случаях всегда можно было рассчитывать на личное присутствие. Многое из тех жизненных уроков, которые преподала Тамара Михайловна, моя собеседница не просто помнит, но и продолжает использовать в жизни. Теперь она сама по праву делится своими навыками с молодыми специалистами. Как когда-то делилась с ней секретами профессии еще один замечательный доктор Галина Давыдовна Ардзинба, человек невероятной души и обаяния.

Имея таких учителей, Эмма Ивановна постигала нелегкую науку. Со временем появился, конечно, опыт. Теперь, как в молодые года, она не переживает и остается спокойной. Но лишь когда на свет появляется малыш, издает свой первый крик, целая команда – врачи, акушерки, медсестры, могут выдохнуть и продолжить свою работу.

Заслуженные врачи Республики Абхазия – врач-хирург Гудаутской районной больницы Владимир Варич и зав. акушерско-гинекологическим отделением районной больницы Эмма Таркил воспитали замечательную дочь Саиду Варич. Было бы наивно полагать, что девочка выберет себе иную профессию, она, конечно же, стала врачом, врачом-стоматологом. У Эммы Ивановны уже подрастает внучка, еще рано говорить о ее предпочтениях, но ясно одно: девочка возьмет самое лучшее от своих родителей, и, конечно, бабушек и дедушек.

– Наша команда за годы совместной работы стала единым организмом, – рассказывает Эмма Таркил. – Порой не нужно говорить никаких лишних слов, даже по одному взгляду становится понятно, каковы следующие действия. В преддверии весенних праздничных дней я очень хочу, чтобы у моих коллег все складывалось замечательно и в каждой семье царили мир и спокойствие. Один человек не может и не в состоянии решить всех вопросов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Их мы решаем сообща благодаря вкладу каждого сотрудника – и тех, кто обладает большим опытом работы и тех, кто только делает первые шаги в профессии. Это испытанные временем профессионалы своего дела – например, старшая медицинская сестра Джульета Агрба. Все организационные вопросы жизнедеятельности нашего отделения в ее умелых руках, она и подходит к выполнению своих обязанностей со свойственной ей организованностью, бескомпромиссностью. И это весь наш коллектив чутких и добрых людей, чей высокий профессионализм и отношение к работе вызывают уважение и благодарность пациентов. Современные технологии и новое оборудование, конечно, помогают нам в работе. Более того, мы можем определить некие патологии на ранних стадиях. Поэтому нужно идти в ногу со временем, интересоваться всеми новшествами, которые используют наши коллеги в лечебных учреждениях РФ. Появление на свет маленького человека – событие не только в семье. Этому сопереживают большой коллектив, команда единомышленников. Команда врачей, акушерок, медицинских сестер, нянечек, словом всех, кто встречает новую жизнь, – продолжает Эмма Ивановна.

Самая большая ценность для Эммы Таркил, когда она слышит от бывших пациенток искренние слова благодарности за своих детей. А это дорогого стоит. С праздником, дорогие женщины, выбравшие себе нелегкую профессию! Это благодаря вам происходит чудо рождения маленького человека, перед которым впереди целая жизнь!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району