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Дата. 6 марта
ЧЕГЕМСКИЙ МУДРЕЦ
91-я годовщина со дня рождения Фазиля Искандера
В 1959 году в Сухуме вышла первая книга стихов «Доброта земли» молодого, еще не всем знакомого Фазиля Искандера из Абхазии. Этот сборник запомнился тем, что автор искренне откликнулся на скоропостижную смерть в 1959 году поэта-трибуна Алексея Ласурия, друга Фазиля.
«Никогда не думал я, Алеша, жизнь твою со смертью рифмовать».
***
Прошло время. Фазиль Абдулович Искандер стал всемирно известным мастером пера, из-под которого выходили подлинные шедевры. И по сути, они становились ориентиром в жизни каждого, кто читал произведения Искандера.
Простота, величие, оригинальность его изложения затрагивают философию жизни с ее потайными ходами, которые Фазиль Искандер показывает своему читателю.
«Лучшие люди мира оглянутся на нашу страну с уважительным удивлением. Но с чего всё это надо начинать? Начинать надо с правительства. Нам нужно правительство алмазной чистоты и прозрачности, и чтобы народ поверил в эту чистоту, и тогда он воспрянет духом.
Но что надо сделать, чтобы народ в это поверил? Надо быть такими и никакими другими. Сто абсолютно чистых, толковых людей – и есть правительство. Но где их взять? Они есть кругом и в самом правительстве. Достаточно найти десять таких людей, и эти десять приведут с собой остальных.
На это понадобится не более двух – трёх месяцев. Кристалл алмазной чистоты на вершине власти обязательно вызовет постепенную кристаллизацию всей пирамиды.
На эту пирамиду снизу будет давить воспрянувший духом народ.
И он воспрянет духом, видя, что вершина власти чиста, а сверху будет давить вершина в силу своего нового состояния.
...И надо помнить, что бешенее всех взрываются терпеливые народы».
И еще одна цитата.
«Надо немедленно привлекать в правительство высокоталантливых представителей гуманитарной интеллигенции.
Мастер пера рождается таковым и поддерживает свое умение, читая других, в первую очередь классиков. Постоянное, глубокое, необходимое обогащение жизнью происходит через книги, говорят мудрые.
Уже одна фраза, взятая из рассказа «Сандро из Чегема», показывает, какую любовь наш Фазиль питал к истинам.
«В двенадцать лет я пас коз в Чегеме и читал Шекспира».
Брал книгу в 1942 г. в селе Отхара в домашней библиотеке его дяди Шамиля Акусба, который к тому времени был фронтовым летчиком.
Что интересно, в 1991 году в СССР выходит полная версия книги «Сандро и Чегема», такого же формата, как и издание Шекспира.
На Востоке говорят: «Если великий, то это навсегда».
Наш Фазиль Искандер в эту категорию попадает точно.
Юрий КУРАСКУА
*** Редакция благодарит читателя, заслуженного учителя Республики Абхазия Ладико Адлейба за предоставленный материал.
Номер: 21
Выпуск: 3899
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА