Дата. 6 марта

ЧЕГЕМСКИЙ МУДРЕЦ

91-я годовщина со дня рождения Фазиля Искандера

В 1959 году в Сухуме вышла первая книга стихов «Доброта земли» молодого, еще не всем знакомого Фазиля Искандера из Абхазии. Этот сборник запомнился тем, что автор искренне откликнулся на скоропостижную смерть в 1959 году поэта-трибуна Алексея Ласурия, друга Фазиля.

«Никогда не думал я, Алеша, жизнь твою со смертью рифмовать».

***

Прошло время. Фазиль Абдулович Искандер стал всемирно известным мастером пера, из-под которого выходили подлинные шедевры. И по сути, они становились ориентиром в жизни каждого, кто читал произведения Искандера.

Простота, величие, оригинальность его изложения затрагивают философию жизни с ее потайными ходами, которые Фазиль Искандер показывает своему читателю.

«Лучшие люди мира оглянутся на нашу страну с уважительным удивлением. Но с чего всё это надо начинать? Начинать надо с правительства. Нам нужно правительство алмазной чистоты и прозрачности, и чтобы народ поверил в эту чистоту, и тогда он воспрянет духом.

Но что надо сделать, чтобы народ в это поверил? Надо быть такими и никакими другими. Сто абсолютно чистых, толковых людей – и есть правительство. Но где их взять? Они есть кругом и в самом правительстве. Достаточно найти десять таких людей, и эти десять приведут с собой остальных.

На это понадобится не более двух – трёх месяцев. Кристалл алмазной чистоты на вершине власти обязательно вызовет постепенную кристаллизацию всей пирамиды.

На эту пирамиду снизу будет давить воспрянувший духом народ.

И он воспрянет духом, видя, что вершина власти чиста, а сверху будет давить вершина в силу своего нового состояния.

...И надо помнить, что бешенее всех взрываются терпеливые народы».

И еще одна цитата.

«Надо немедленно привлекать в правительство высокоталантливых представителей гуманитарной интеллигенции.

Мастер пера рождается таковым и поддерживает свое умение, читая других, в первую очередь классиков. Постоянное, глубокое, необходимое обогащение жизнью происходит через книги, говорят мудрые.

Уже одна фраза, взятая из рассказа «Сандро из Чегема», показывает, какую любовь наш Фазиль питал к истинам.

«В двенадцать лет я пас коз в Чегеме и читал Шекспира».

Брал книгу в 1942 г. в селе Отхара в домашней библиотеке его дяди Шамиля Акусба, который к тому времени был фронтовым летчиком.

Что интересно, в 1991 году в СССР выходит полная версия книги «Сандро и Чегема», такого же формата, как и издание Шекспира.

На Востоке говорят: «Если великий, то это навсегда».

Наш Фазиль Искандер в эту категорию попадает точно.

Юрий КУРАСКУА

*** Редакция благодарит читателя, заслуженного учителя Республики Абхазия Ладико Адлейба за предоставленный материал.

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА