РЕСПУБЛИКА СЕГОДНЯ. СОБЫТИЯ

Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров РА распространило сообщение о взаимодействии абхазской и российской сторон по вопросам состояния здоровья кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.

Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия, опираясь на вопросы, отражённые в материалах абхазских СМИ, сообщает, что и.о. Президента Валерий Бганба, приглашая Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Алексея Двинянина на встречу, руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.

В ряде российских СМИ появились публикации со ссылкой на неизвестный первоисточник с указанием причины ухудшения здоровья А. Бжания (отравление). Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые российские издания опубликовали материал об отравлении А.Бжания.

Валерий Бганба обратился к Алексею Двинянину с речью:

«Господин Посол!

Хочу обратить Ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили информацию об отравлении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты Аслана Георгиевича Бжания со ссылкой на анонимные источники.

Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию.

Руководство Республики Абхазия требует:

1. Незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки.

2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Бжания А. Г. на территории Российской Федерации.

Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия».

Встреча прошла в атмосфере обоюдного понимания ситуации.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин ответил на обращение и.о Президента Республики Абхазия Валерия Бганба по поводу действий ряда СМИ РФ, распространяющих дезинформацию о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания: «Я доведу Вашу озабоченность до руководства Российской Федерации, и, естественно, мы разберемся с фактами – абсолютно лживыми и фальсифицированными, которые распространяются в средствах массовой информации, если они действительно имели место, если это не были фейки, которых, как Вы знаете, достаточно сейчас, особенно в соцсетях. Я со своей стороны тоже хотел бы выразить озабоченность тем, что под прикрытием якобы факта отравления до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных политических кругов Абхазии собирались пикетировать Посольство Российской Федерации – союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю Вашу озабоченность и обещаю в кратчайшие сроки после сегодняшних протокольных мероприятий передать эту информацию в Москву».

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение и.о. Президента Абхазии Валерия Бганба по поводу действий ряда СМИ РФ, распространяющих дезинформацию о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания, которое было передано Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в РА Алексею Двинянину на двусторонней встрече.

Обращение руководства Абхазии с просьбой возбудить дело об отравлении кандидата в президенты РА Аслана Бжания будет доведено до руководства России.

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Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сделал заявление от имени СЖ РА в связи с нападением на журналистов Изиду Чаниа и Ольгу Джонуа с целью воспрепятствовать их профессиональной деятельности: «К большому сожалению, вопросы, связанные с безопасностью журналистов, становятся актуальными в эти дни. Недопустимо оказание давления, нападение на журналистов, тем более физическое насилие. Союз журналистов РА осуждает подобные действия и призывает правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов, воспрепятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ.

Союз журналистов призывает работников СМИ сотрудничать с правоохранительными органами для расследования всех фактов нарушения прав журналистов.

Союз журналистов призывает все политические силы соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность и помнить, что безопасность журналистов является необходимым условием свободы слова и работы любого журналиста и редакции в целом.

СЖ РА призывает всех журналистов республики оперативно, объективно и беспристрастно освещать события, происходящие в стране».

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Дорогие сограждане!

Из-за резкого ухудшения здоровья кандидата в президенты Аслана Бжания ситуация в Абхазии вновь обострилась. В народе ходят разные версии этого ухудшения. Несложно разогреть эту ситуацию до непоправимого взрыва.

Мы уже многое пережили вместе. Имеем опыт, который позволяет нам находить в конце концов правильный выход из многих опасных ситуаций. Давайте и в этот раз не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираясь на общее стремление к справедливости и законности.

Нам необходима правдивая объективная информация о причинах ухудшения здоровья Аслана Бжания. Надо дождаться этой информации. Дальнейшие выводы будут сделаны на ее основе.

Мы приветствуем намерения предвыборных штабов временно приостановить их деятельность. Только наши общие усилия помогут привести ситуацию к необходимому равновесию, которое позволяет строить государство на балансе общих интересов, отражающих чаяния всего народа и общества.

Общественная палата желает скорейшего выздоровления Аслану Бжания!

Г.КИЧБА, секретарь Общественной палаты Республики Абхазия

Номер: 21Выпуск: 3899Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс, Г.КИЧБА, секретарь Общественной палаты Республики Абхазия