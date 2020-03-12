Выборы – 2020

ЦИК АБХАЗИИ ОПУБЛИКОВАЛ ДЕКЛАРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Сведения об имуществе, принадлежащем кандидатам, их супругам и детям на правах собственности (в том числе на правах общей и долевой собственности), и обязательствах имущественного характера предоставлены самими кандидатами.

Центральная избирательная комиссия Абхазии разместила на своем сайте имущественные декларации кандидатов в президенты на предстоящих 22 марта выборах.

Согласно декларации Адгура Ардзинба, ему и его семье принадлежит гостевой дом в Новом Афоне, домовладение в Дурипше, квартиры в Москве и Сочи, земельный участок в Москве, машино-место в Сочи и автомобиль «Мерседес»- Е300 2011 года выпуска.

Аслан Бжания сообщил о нахождении у него и членов его семьи в собственности и долевой собственности: домовладения и квартира в Абхазии, пять квартир и три земельных участка в России, а также «Мерседес»-S600.

В личной собственности Леонида Дзапшба и его близких родственников находятся две квартиры в Сухуме, одна в Гудауте, земельный участок в Сухуме и Гумисте и «Тойота-Лэндкрузер», микроавтобус «Мерседес-Бенц».

Спутник-Абхазия

Номер: 23Выпуск: 3901Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия