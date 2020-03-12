РАСПОРЯЖЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе.

В документе говорится:

«В связи с увеличением в Грузии количества лиц, больных коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, Службе государственной безопасности Республики Абхазия закрыть пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной границе с 2.00 часов 14 марта 2020 года для выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия всех категорий граждан, за исключением работников Ингур-ГЭС».

Номер: 23Выпуск: 3901Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс