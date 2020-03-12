БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР «АБХАЗТОПА» ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Государственной компании «Абхазтоп» Беслана Авидзба, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

11 марта Авидзба был задержан в качестве подозреваемого и заключен под стражу в ИВС МВД Абхазии.

Дело возбуждено по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ч.4 ст.157 «Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере» Уголовного кодекса Абхазии.

«Совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авидзба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей, однако данная сумма не является окончательной, в рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авидзба в качестве руководителя госпредприятия и определен окончательный ущерб», – говорится в сообщении.

Авидзба подозревается в том, что, будучи должностным лицом – гендиректором «Абхазтопа», используя свое служебное положение, совместно с иными (неустановленными на данном этапе расследования) должностными лицами этой же госкомпании, «произвели незаконную выборку нефтепродуктов из хранилища, похитив их путем присвоения, на общую сумму 25 миллионов 818 тысяч рублей».

Авидзба, по версии следствия, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства «Абхазтопа» в общей сумме 1 миллион 700 тысяч рублей, эти средства, как полагают следователи, были перечислены по его распоряжению с расчетного счета госкомпании на принадлежащий ему лицевой счет в ОАО «Сбербанк Абхазия».

«Он же, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, присвоил денежные средства Госкомпании «Абхазтоп» в общей сумме 920 тысяч рублей, которые получил в кассе на якобы имевшие место служебные командировки. В последующем данные денежные средства были им списаны в отсутствие оправдательных документов, подтверждающих факт его пребывания в служебных командировках», – говорится в сообщении.

Четвертым эпизодом в деле является присвоение денежных средств Госкомпании «Абхазтоп» в сумме трех миллионов рублей, которые, по версии следствия, Беслан Авидзба получил в кассе предприятия по расходно-кассовому ордеру на основании ранее составленного им заявления.

Номер: 23Выпуск: 3901Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс