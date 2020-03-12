ГОСБЮДЖЕТ АБХАЗИИ УВЕЛИЧИЛСЯ

Собственные доходы Государственного бюджета Республики Абхазия по итогам 2 месяцев 2020 года составили 652 млн 630 тыс. рублей, это больше аналогичного показателя предыдущего года на 80 млн 37,9 тыс. рублей. Прирост составил 13,9%. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.

В сообщении приводятся данные статистики.

Так, от налога на прибыль предприятий и организаций за январь–февраль 2020 года в Государственный бюджет РА поступило 137 млн 920 тыс. рублей. Прирост составил 105,3%.

От подоходного налога в бюджет за указанный период 2020 года поступило 132 млн 394 тыс. рублей. Прирост составил 23,4%.

Поступления от администрирования налога на добавленную стоимость за 2 месяца 2020 года составили всего 157 млн 306 тыс. рублей. По данному виду налога наблюдается отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

От земельного налога в 2020 году в бюджет поступило 10 млн 882 тыс. рублей. Прирост составил 21,1%. От налога на имущество предприятий в Госбюджет было зачислено 10 млн 272 тыс. рублей. Прирост – 22,4%.

Доходы бюджета от специальных систем налогообложения (спецналог и патент) составили 11 млн 384,8 тыс. рублей, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 16,7%.

Доходы Государственного бюджета РА от внешнеэкономической деятельности составили 94 млн 476 тыс. рублей. Прирост – 5,5%.

Номер: 23Выпуск: 3901Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия